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Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019

Оголосили склад журі у нацвідборі на Євробачення 2019
У четвер, 27 грудня визначили склад членів журі Національного відбору на Євробачення 2019.

Про це повідомили на офіційному сайті каналу СТБ.

З 9 лютого у прямих ефірах оцінювати виступи учасників і разом з глядачами вибирати пісню, яка представить Україну на Євробаченні 2019, будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

Варто відзначити, що не пізніше 20 січня, на офіційних сайтах каналів, які транслюватимуть пісенний конкурс, оголосять імена переможців першого етапу Нацвідбору.

Прямі ефіри Національного відбору 2019 відбудуться 9, 16 (півфінали) та 23 лютого (фінал).

Відомо, що музичним продюсером Національного відбору став Руслан Квінта, а ведучим прямих ефірів – незмінний Сергій Притула.

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Теги: Євробачення, нацвідбір
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