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У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО

У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Mercedes і Toyota.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інцидент трапився на вулиці Ковельській 28 грудня приблизно о 18 годині. Як видно з фото, Mercedes зазнав механічних пошкоджень.

На місці події працює поліція, яка з'ясовує всі деталі аварії.

У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО






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Теги: аварія, Луцьк
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