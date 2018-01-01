У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент трапився на вулиці Ковельській 28 грудня приблизно о 18 годині. Як видно з фото, Mercedes зазнав механічних пошкоджень.



На місці події працює поліція, яка з'ясовує всі деталі аварії.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Mercedes і Toyota.Про цеповідомили очевидці.Інцидент трапився на вулиці Ковельській 28 грудня приблизно о 18 годині. Як видно з фото, Mercedes зазнав механічних пошкоджень.На місці події працює поліція, яка з'ясовує всі деталі аварії.

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