У Луцьку на Ковельській – аварія. ФОТО
Сьогодні, 18:17
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю Mercedes і Toyota.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився на вулиці Ковельській 28 грудня приблизно о 18 годині. Як видно з фото, Mercedes зазнав механічних пошкоджень.
На місці події працює поліція, яка з'ясовує всі деталі аварії.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився на вулиці Ковельській 28 грудня приблизно о 18 годині. Як видно з фото, Mercedes зазнав механічних пошкоджень.
На місці події працює поліція, яка з'ясовує всі деталі аварії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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