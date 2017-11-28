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Волинські лісівники допомогли громаді збудувати зупинку

Волинські лісівники допомогли громаді збудувати зупинку
Окрасою села Прилісне Маневицького р-ну стала новозбудована зупинка, яку спільними зусиллями звели державне підприємство «Городоцьке лісове господарство» та Прилісненська сільська рада, повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

На цій зупинці завжди очікують рейсові автобуси чимало людей, адже через село проходить траса міжнародного значення. Досі люди стояли за будь-якої погоди під відкритим небом. Тож потреба назріла вже давно. А стала реальністю якраз перед новорічно-різдвяними святами. До зупинки підвели електричне освітлення, таким чином забезпечивши якомога комфортніші умови.

Це – далеко не перший приклад дієвої співпраці місцевих лісівників та громади. Чимало планів, які були обговорені під час зустрічей сільських голів місцевих громад та директора ДП «Городоцьке лісове господарство» Віктора Данилюка, вже втілені у життя. А це покращення сільської інфраструктури, допомога в облаштуванні соціально-важливих об’єктів: ремонт доріг, мостів, відновлення приміщень шкіл та храмів, озеленення територій.

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Теги: зупинка, лісівники, громада
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