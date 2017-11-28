Волинські лісівники допомогли громаді збудувати зупинку

Окрасою села Прилісне Маневицького р-ну стала новозбудована зупинка, яку спільними зусиллями звели державне підприємство «Городоцьке лісове господарство» та Прилісненська сільська рада, повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.На цій зупинці завжди очікують рейсові автобуси чимало людей, адже через село проходить траса міжнародного значення. Досі люди стояли за будь-якої погоди під відкритим небом. Тож потреба назріла вже давно. А стала реальністю якраз перед новорічно-різдвяними святами. До зупинки підвели електричне освітлення, таким чином забезпечивши якомога комфортніші умови.Це – далеко не перший приклад дієвої співпраці місцевих лісівників та громади. Чимало планів, які були обговорені під час зустрічей сільських голів місцевих громад та директора ДП «Городоцьке лісове господарство», вже втілені у життя. А це покращення сільської інфраструктури, допомога в облаштуванні соціально-важливих об’єктів: ремонт доріг, мостів, відновлення приміщень шкіл та храмів, озеленення територій.