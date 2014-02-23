Громада волинського села має намір перейти до ПЦУ





Такий факт інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.



За його словами, серед прихожан церкви з сіл Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Приблизно 90% селян підписалося за таку ініціативу.



«90% дорослого населення підписалося. Жителі хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу», - зауважив Андрій Линдюк.



Проте, за словами голови РДА, наразі у церкві збираються представники УПЦ МП, які виступають проти переходу громади, відтак підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.



ВолиньPost інформуватиме читачів про подальший перебіг подій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Красноволя Маневицького району має намір приєнатися до Православної церкви України.Такий фактпідтвердив голова Маневицької райдержадміністраціїЗа його словами, серед прихожан церкви з сіл Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Приблизно 90% селян підписалося за таку ініціативу.«90% дорослого населення підписалося. Жителі хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу», - зауважив Андрій Линдюк.Проте, за словами голови РДА, наразі у церкві збираються представники УПЦ МП, які виступають проти переходу громади, відтак підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.ВолиньPost інформуватиме читачів про подальший перебіг подій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію