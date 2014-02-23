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Громада волинського села має намір перейти до ПЦУ

Громада волинського села має намір перейти до ПЦУ
Громада села Красноволя Маневицького району має намір приєнатися до Православної церкви України.

Такий факт інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

За його словами, серед прихожан церкви з сіл Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Приблизно 90% селян підписалося за таку ініціативу.

«90% дорослого населення підписалося. Жителі хотіли оприлюднити ці протоколи після отримання Томосу», - зауважив Андрій Линдюк.

Проте, за словами голови РДА, наразі у церкві збираються представники УПЦ МП, які виступають проти переходу громади, відтак підписи жителів вирішили оприлюднити раніше.

ВолиньPost інформуватиме читачів про подальший перебіг подій.


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Теги: Церква, ПЦУ, громада
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