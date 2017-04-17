Встановив рекорд: волинян виготовив найбільшу в Україні ікону з сірників. ФОТО

із селища Люблинець Ковельського району на Волині виготовляє ікони із сірників, які віддає у місцевий храм. Одна із них – розп'яття Ісуса Христа – навіть увійшла до Національного реєстру рекордів України.Про це йдеться у публікаціїна шпальтах КовельPost.За словами майстра, спочатку він зробив із сірників пробну картину «Образ Ісуса Христа» розміром 45 см х 45 см, яку виготовляв майже місяць.А згодом вирішив створити щось більше і краще. Вибір зупинив на розп'ятті Ісуса Христа. Став думати, як правильно створити картину.Купив малюнок із зображенням, розбив його на кубики-схему, і так робив за зразком потрібний виріб. Кожен сірничок фарбував у потрібний колір, підсушував і складав цілісність картини.Фарбували сірники сестра з чоловіком і мама – одним словом, була задіяна вся родина. Для фарбування брав акрилову фарбу.На картину «Розп'яття Ісуса Христа» пішло 106 тисяч 500 штук сірників. Допомагали їх придбати друзі Юрія – брати, за що він їм дуже вдячний.Цю картину Юрій Семенюк робив майже цілий рік, у вільний від усього час. Працював вечорами, бо якщо цілий день – починає набридати, і тоді роботу закидаєш на кілька днів.«Коли складаєш потрошки, є велике бажання працювати далі, і вже тягне знову до роботи, як наркотик», – зізнається Юрій.Доробивши картину, Юрій Семенюк подав заявку у Київ на рекорд України. Відтоді пройшло майже 2 роки. Юрко і не надіявся, що хтось йому подзвонить.Аж раптом з Києва дзвінок: «Візьміть свою роботу на сірниковий фестиваль. Чекаємо». Але Юрій сказав: «Я в таку далеку дорогу не поїду. Це великі затрати, я все маю робити за власний кошт».«Як, ви не приїдете? Дуже шкода, ми стільки часу чекали, і ще коли випаде така нагода, щоб зареєструвати свій рекорд. В Луцьку точно не буде, і невідомо, скільки часу доведеться чекати знову», – відповіли організатори з Києва.Дати згоду їхати в Київ вмовив Юру його найкращий друг Володимир Прадійчук. Він узяв у кума машину, поклали у неї картину – і гайда в Київ на сірниковий фестиваль.Це був перший у світі фестиваль, на якому були представлені всілякі вироби із сірників: це й музичні інструменти, і храми, і будиночки, і кораблі, і ще багато чого. Такої краси і шедеврів Юрій не бачив ніде.Та й і він поїхав недаремно – його картина виявилась найбільшою, отож було зафіксовано рекорд. Море вражень і задоволення залишилось у хлопця. Але, каже, прикро, що місцева влада ніяк не посприяла у фінансовому плані юному талантові – все робив за власний кошт.Зараз Юрій трудиться над новою картиною (але поки що тримає у таємниці до березня). А в березні має намір повезти у Київ для встановлення нового рекорду. Як і попередню картину, він і цю віддасть у храм Київського патріархату селища Люблинця.Є у Юрія Семенюка мрія – зробити щось надзвичайно велике, на що він витратить один мільйон сірників. Але на це треба чималеньке приміщення (а не кімнату в квартирі). Бажано, аби хтось допоміг фінансово і фізично, бо в кімнаті такий виріб не поміститься і не винесеш його потім.