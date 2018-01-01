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Шукають нащадків радянського солдата з Волині. РЕТРОФОТО

Шукають нащадків радянського солдата з Волині. РЕТРОФОТО
На Волині розшукують нащадків радянського солдата Федора Кореня.

Про це повідомили на сторінці GoForetime у Facebook.

«Сьогодні до нас потрапило фото радянського солдата - Кореня Федора Григоровича. Ймовірно, він народився в Шацьку (Волинська область, Україна) або околицях у 1926 році», – йдеться у дописі.

Також зазначають, що чоловік брав участь у Другій світовій війні.

Цікаво, що Федор, ймовірно, мав молодшого брата Михайла 1925 року народження із села Піща.

«Ми шукаємо його нащадків, аби подарувати їм це фото зроблене 29 травня 1948 року в Луцьку», – повідомили на сторінці.
Шукають нащадків радянського солдата з Волині. РЕТРОФОТО
Шукають нащадків радянського солдата з Волині. РЕТРОФОТО

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Теги: Волинь, Луцьк, солдат, ретрофото
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