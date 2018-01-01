Шукають нащадків радянського солдата з Волині. РЕТРОФОТО

На Волині розшукують нащадків радянського солдата Федора Кореня.Про це повідомили на сторінці GoForetime у Facebook.«Сьогодні до нас потрапило фото радянського солдата -. Ймовірно, він народився в Шацьку (Волинська область, Україна) або околицях у 1926 році», – йдеться у дописі.Також зазначають, що чоловік брав участь у Другій світовій війні.Цікаво, що Федор, ймовірно, мав молодшого брата Михайла 1925 року народження із села Піща.«Ми шукаємо його нащадків, аби подарувати їм це фото зроблене 29 травня 1948 року в Луцьку», – повідомили на сторінці.