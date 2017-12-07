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Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО

Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО
В Індустріальному районі Харкова в результаті використання піротехніки травмувався чоловік.

Подія трапилася 1 січня близько 03:10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку, повідомляє ГУНП у Харківській області.

Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти та вибухотехніки, які оглянули місце події. Працівники поліції встановили, що дану піротехніку чоловік придбав на ринку.

Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку. Поліція з'ясовує всі обставини пригоди.
Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО


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Теги: Новий рік, феєрверки
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