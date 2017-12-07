Понівечене обличчя та відірвана кисть: чоловік постраждав під час запуску феєрверків. ФОТО





Подія трапилася 1 січня близько 03:10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку, повідомляє ГУНП у Харківській області.



Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.



За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти та вибухотехніки, які оглянули місце події. Працівники поліції встановили, що дану піротехніку чоловік придбав на ринку.



Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку. Поліція з'ясовує всі обставини пригоди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Індустріальному районі Харкова в результаті використання піротехніки травмувався чоловік.Подія трапилася 1 січня близько 03:10 на вулиці Біблика поблизу житлового будинку, повідомляє ГУНП у Харківській області.Через власну необережність, під час спроби запустити феєрверк 34-річний місцевий мешканець отримав численні рвані рани обличчя та ампутацію кисті.За адресою виїжджала слідчо-оперативна група Індустріального відділу поліції, експерти та вибухотехніки, які оглянули місце події. Працівники поліції встановили, що дану піротехніку чоловік придбав на ринку.Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку. Поліція з'ясовує всі обставини пригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію