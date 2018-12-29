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У селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік

У селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік
У селі Тарасове Луцького району водій на смерть збив дівчину.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.

За їх словами, дівчині було 18 років. Водій втік з місця аварії. Центральна вулиця села не освітлюється, тож це - одна з причин аварійності на дорозі, кажуть мешканці Тарасового.

Подруга загиблої викликала поліцію і швидку допомогу на місце події.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, Волинь
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