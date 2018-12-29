У селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.



За їх словами, дівчині було 18 років. Водій втік з місця аварії. Центральна вулиця села не освітлюється, тож це - одна з причин аварійності на дорозі, кажуть мешканці Тарасового.



Подруга загиблої викликала поліцію і швидку допомогу на місце події.



Деталі - згодом.

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