У селі поблизу Луцька водій на смерть збив дівчину і втік
Сьогодні, 12:14
У селі Тарасове Луцького району водій на смерть збив дівчину.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.
За їх словами, дівчині було 18 років. Водій втік з місця аварії. Центральна вулиця села не освітлюється, тож це - одна з причин аварійності на дорозі, кажуть мешканці Тарасового.
Подруга загиблої викликала поліцію і швидку допомогу на місце події.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили місцеві мешканці.
За їх словами, дівчині було 18 років. Водій втік з місця аварії. Центральна вулиця села не освітлюється, тож це - одна з причин аварійності на дорозі, кажуть мешканці Тарасового.
Подруга загиблої викликала поліцію і швидку допомогу на місце події.
Деталі - згодом.
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