Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Сьогодні, 11:13
В мережі Інтернет вдалось розшукати світлини озера Нобель, які були зроблені в одноіменному селі Нобель в 1929 році.
В міжвоєнний період село входило в склад Волинського воєводства, сьогодні це є територія Зарічненського району Рівненської області.
Озеро Нобель лежить в заплаві річки Прип'яті (басейну річки Дніпро).
Довжина озера 3,2 км, ширина до 2,5 км, площа 4,99 км², а глибина понад 10 м. Прозорість води — до 2 м. Озеро розділене на дві половини півостровом, який простягається з півночі на південь і на якому лежить село Нобель.
Східна (більша) частина озера вузька і видовжена з півночі на південь, західна частина більш овальна. Улоговина має неправильну серцеподібну форму. Береги і дно піщані, дуже розчленовані. Є чотири острови — два великі і два малі.
Озеро живиться за рахунок водообміну з річкою Прип'ять, яка впадає в його східну частину з півночі і випливає з нього зі східного боку. Взимку воно замерзає.
Над озером лежать населені пункти: села Нобель, Дідівка і Котира.
Автором знайдених фото є польський фотограф Станіслав Бохніг.
Тетяна Яцечко-Блаженко
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В міжвоєнний період село входило в склад Волинського воєводства, сьогодні це є територія Зарічненського району Рівненської області.
Озеро Нобель лежить в заплаві річки Прип'яті (басейну річки Дніпро).
Довжина озера 3,2 км, ширина до 2,5 км, площа 4,99 км², а глибина понад 10 м. Прозорість води — до 2 м. Озеро розділене на дві половини півостровом, який простягається з півночі на південь і на якому лежить село Нобель.
Східна (більша) частина озера вузька і видовжена з півночі на південь, західна частина більш овальна. Улоговина має неправильну серцеподібну форму. Береги і дно піщані, дуже розчленовані. Є чотири острови — два великі і два малі.
Озеро живиться за рахунок водообміну з річкою Прип'ять, яка впадає в його східну частину з півночі і випливає з нього зі східного боку. Взимку воно замерзає.
Над озером лежать населені пункти: села Нобель, Дідівка і Котира.
Автором знайдених фото є польський фотограф Станіслав Бохніг.
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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