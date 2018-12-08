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Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото

Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
В мережі Інтернет вдалось розшукати світлини озера Нобель, які були зроблені в одноіменному селі Нобель в 1929 році.

В міжвоєнний період село входило в склад Волинського воєводства, сьогодні це є територія Зарічненського району Рівненської області.

Озеро Нобель лежить в заплаві річки Прип'яті (басейну річки Дніпро).

Довжина озера 3,2 км, ширина до 2,5 км, площа 4,99 км², а глибина понад 10 м. Прозорість води — до 2 м. Озеро розділене на дві половини півостровом, який простягається з півночі на південь і на якому лежить село Нобель.

Східна (більша) частина озера вузька і видовжена з півночі на південь, західна частина більш овальна. Улоговина має неправильну серцеподібну форму. Береги і дно піщані, дуже розчленовані. Є чотири острови — два великі і два малі.

Озеро живиться за рахунок водообміну з річкою Прип'ять, яка впадає в його східну частину з півночі і випливає з нього зі східного боку. Взимку воно замерзає.

Над озером лежать населені пункти: села Нобель, Дідівка і Котира.
Автором знайдених фото є польський фотограф Станіслав Бохніг.

Тетяна Яцечко-Блаженко

Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото
Велика Волинь: озеро Нобель на столітніх фото

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Теги: фото, історія
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