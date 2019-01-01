Побиті, п'яні і поранені: як минула гаряча новорічна ніч луцьких медиків

В останній день 2018 та перший день 2019 року до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 30 пацієнтів.Про це повідомили в медзакладі.З цих 30-ти пацієнтів - 15 госпіталізували, 15 - отримали амбулаторну допомогу.У травмпункт звернулося 53 травмованих, з них 14 - з переломами. Отримали переломи на вулиці - шестеро. Травмованих петардами не було. 6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння."В палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології знаходиться пацієнтка з політравмою, яка впала з третього поверху та чоловік з проникаючим пораненням серця, якого успішно прооперували. В обох стан стабільний. Бережіть себе і будьте здорові", - йдеться у повідомленні.