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Побиті, п'яні і поранені: як минула гаряча новорічна ніч луцьких медиків

Побиті, п'яні і поранені: як минула гаряча новорічна ніч луцьких медиків
В останній день 2018 та перший день 2019 року до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 30 пацієнтів.

Про це повідомили в медзакладі.

З цих 30-ти пацієнтів - 15 госпіталізували, 15 - отримали амбулаторну допомогу.

У травмпункт звернулося 53 травмованих, з них 14 - з переломами. Отримали переломи на вулиці - шестеро. Травмованих петардами не було. 6 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"В палаті інтенсивної терапії відділення анестезіології знаходиться пацієнтка з політравмою, яка впала з третього поверху та чоловік з проникаючим пораненням серця, якого успішно прооперували. В обох стан стабільний. Бережіть себе і будьте здорові", - йдеться у повідомленні.

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Теги: Новий рік, медицина
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