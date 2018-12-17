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У Луцьку посеред тротуару – небезпечна яма

У Луцьку посеред тротуару – небезпечна яма
У Луцьку на вулиці Кравчука прибрали рекламний щит, а яму, яка утворилася, не засипали.

Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Ольга Суровцева.

"Ось такий благоустрій на вул. Кравчука навпроти ТЦ Слон. Демонтували рекламний щит, а яму засипати забули", - пише жінка.

У Луцьку посеред тротуару – небезпечна яма

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Теги: яма, благоустрій, Луцьк
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