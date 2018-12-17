У Луцьку посеред тротуару – небезпечна яма
Сьогодні, 18:43
У Луцьку на вулиці Кравчука прибрали рекламний щит, а яму, яка утворилася, не засипали.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Ольга Суровцева.
"Ось такий благоустрій на вул. Кравчука навпроти ТЦ Слон. Демонтували рекламний щит, а яму засипати забули", - пише жінка.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" написала Ольга Суровцева.
"Ось такий благоустрій на вул. Кравчука навпроти ТЦ Слон. Демонтували рекламний щит, а яму засипати забули", - пише жінка.
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