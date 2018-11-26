У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО





Ключі від новеньких автівок вручили у четвер, 3 січня, за участі медиків та представників місцевого самоврядування.



Начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Ігор Ващенюк розповів, що 23 машини придбали за кошти співфінансування субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», витративши на це 8 257 000 гривень. Вартість одного Peugeot 301 – 359 000 гривень.



Відповідно до розподілу, затвердженого головою Волинської ОДА Олександром Савченком, легковики отримали 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, 3 машини – Ковельський ЦПМСД МТМО, по 2 – КНП «Камінь-Каширський ЦПМСД» Камінь-Каширської районної ради, КНП «Луцький районний ЦПМСД», КП «Маневицький районний ЦПМД». Ще 14 закладів первинного рівня надання допомоги заберуть по одній машині. Це – КП «Володимир-Волинський ЦПМСД», КНП «Горохівський ЦПМСД», КНП «Іваничівський районний ЦПМСД» Іваничівської районної ради, КП «Ківерцівський районний ЦПМСД Ківерцівської районної ради Волинської області», КНП «Локачинський районний ЦПМСД» Локачинської районної ради, КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради», КНП «ЦПМСД Любомльської районної ради», КП «Ратнівський районний ЦПМСД» Ратнівської районної ради, КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської районної ради, КНП «Старовижівський ЦПМСД» Старовижівської районної ради, КНП «ЦПМСД» Турійської районної ради, КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради», КНП «Нововолинський ЦПМСД Нововолинської міської ради Волинської області», КП «Луцький ЦПМД №1».



«Це перша велика партія автомобілів, які отримали лікарі за останні 10 років. Напевно, таким нашим жестом ми даємо зрозуміти суспільству, що реформа – це не тільки перекидання паперів зі стосу в стос, а дійсно реальні кроки», - зауважив очільник краю. Він також нагадав, що нещодавно призупинив видачу автомобілів не через їх якість, а через звинувачення певних людей у зловживаннях.



«Через це навіть організували прес-конференцію,



Голова Волинської ОДА повідомив, що цьогоріч також планують придбати понад 30 автомобілів підвищеної прохідності для лікарів.



«Звісно, це не будуть УАЗи, як просили деякі «патріоти». УАЗ – це машина, яку випускають наші вороги. До того ж, вона низької якості. Ми будемо купувати автівки у наших європейських друзів чи в Японії. Ті 15 амбулаторій сільської медицини, які ми почали будувати згідно з програмою Президента у 2018 році, також отримають автомобілі», - зауважив Савченко. Окрім того, завершити зведення ще 33 амбулаторій, які наразі будують за програмою Світового банку, обіцяють до кінця 2019-го року. Для них теж передбачили кошти на купівлю автівок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбулася урочиста передача автомобілів Peugeot 301, які придбали для перевезення медичного персоналу, лікарських засобів та обладнання.Ключі від новеньких автівок вручили у четвер, 3 січня, за участі медиків та представників місцевого самоврядування.Начальник управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністраціїрозповів, що 23 машини придбали за кошти співфінансування субпроекту Світового банку «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області», витративши на це 8 257 000 гривень. Вартість одного Peugeot 301 – 359 000 гривень.Відповідно до розподілу, затвердженого головою Волинської ОДА, легковики отримали 18 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, 3 машини – Ковельський ЦПМСД МТМО, по 2 – КНП «Камінь-Каширський ЦПМСД» Камінь-Каширської районної ради, КНП «Луцький районний ЦПМСД», КП «Маневицький районний ЦПМД». Ще 14 закладів первинного рівня надання допомоги заберуть по одній машині. Це – КП «Володимир-Волинський ЦПМСД», КНП «Горохівський ЦПМСД», КНП «Іваничівський районний ЦПМСД» Іваничівської районної ради, КП «Ківерцівський районний ЦПМСД Ківерцівської районної ради Волинської області», КНП «Локачинський районний ЦПМСД» Локачинської районної ради, КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради», КНП «ЦПМСД Любомльської районної ради», КП «Ратнівський районний ЦПМСД» Ратнівської районної ради, КНП «Рожищенський ЦПМСД» Рожищенської районної ради, КНП «Старовижівський ЦПМСД» Старовижівської районної ради, КНП «ЦПМСД» Турійської районної ради, КНП «Шацька районна лікарня Шацької районної ради», КНП «Нововолинський ЦПМСД Нововолинської міської ради Волинської області», КП «Луцький ЦПМД №1».«Це перша велика партія автомобілів, які отримали лікарі за останні 10 років. Напевно, таким нашим жестом ми даємо зрозуміти суспільству, що реформа – це не тільки перекидання паперів зі стосу в стос, а дійсно реальні кроки», - зауважив очільник краю. Він також нагадав, що нещодавно призупинив видачу автомобілів не через їх якість, а через звинувачення певних людей у зловживаннях.«Через це навіть організували прес-конференцію, де роз’яснили, що немає зловживань і навіть є економія . Автомобілі придбали через ProZorro та за ринковою ціною», - відзначив Олександр Савченко.Голова Волинської ОДА повідомив, що цьогоріч також планують придбати понад 30 автомобілів підвищеної прохідності для лікарів.«Звісно, це не будуть УАЗи, як просили деякі «патріоти». УАЗ – це машина, яку випускають наші вороги. До того ж, вона низької якості. Ми будемо купувати автівки у наших європейських друзів чи в Японії. Ті 15 амбулаторій сільської медицини, які ми почали будувати згідно з програмою Президента у 2018 році, також отримають автомобілі», - зауважив Савченко. Окрім того, завершити зведення ще 33 амбулаторій, які наразі будують за програмою Світового банку, обіцяють до кінця 2019-го року. Для них теж передбачили кошти на купівлю автівок.

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