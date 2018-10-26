У Ковелі безхатько потрапив за ґрати через вкрадені із секонд-хенду штани
Сьогодні, 14:10
У Ковелі на 4 місяці арештували безхатька, який вкрав з секонд-хенду джинси. Днями Ковельський міськрайонний суд виніс чоловікові вирок.
Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Обвинувачений – 38 річний чоловік без визначеного місця проживання, безробітний, неодружений, дітей не має, раніше не судимий.
У вересні 2018 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у магазин «Євро секонд-хенд», що у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Чоловік, зайшовши у примірочну, одягнув на себе джинси фірми «Blue Ridge» та намагався вийти з магазину, не розплатившись за них. Це помітила працівник магазину, проте після зауваження чоловік вибіг з приміщення «секонд-хенду» та втік.
Того ж дня його затримали працівники поліції і вилучили вкрадені джинси. Вартість викраденого товару оцінили у 77 гривень.
Суд, зважаючи на те, що чоловік зізнався та розкаявся у вчиненому злочині, обрав міру покарання у виді арешту на 4 місяці.
До обставин, що обтяжили покарання обвинуваченого, суд відніс вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, а також негативну характеристику чоловіка.
Фото ілюстративне
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Вирок опублікували на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.
Обвинувачений – 38 річний чоловік без визначеного місця проживання, безробітний, неодружений, дітей не має, раніше не судимий.
У вересні 2018 року він, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зайшов у магазин «Євро секонд-хенд», що у місті Ковелі на бульварі Лесі Українки. Чоловік, зайшовши у примірочну, одягнув на себе джинси фірми «Blue Ridge» та намагався вийти з магазину, не розплатившись за них. Це помітила працівник магазину, проте після зауваження чоловік вибіг з приміщення «секонд-хенду» та втік.
Того ж дня його затримали працівники поліції і вилучили вкрадені джинси. Вартість викраденого товару оцінили у 77 гривень.
Суд, зважаючи на те, що чоловік зізнався та розкаявся у вчиненому злочині, обрав міру покарання у виді арешту на 4 місяці.
До обставин, що обтяжили покарання обвинуваченого, суд відніс вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, а також негативну характеристику чоловіка.
Фото ілюстративне
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