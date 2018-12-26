Волинянин намагався спалити Дім молитви

У Горохівському районі 27-річний мешканець села Ярівка намагався спалити Дім молитви.Зазначається, що увечері 14 листопада 2018 року нетверезий молодик на одній із АЗС у Горохові викрав дві пачки цигарок та утік, не заплативши за них, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Діставшись рідного села, уже уночі 15 листопада, чоловік прихопив оберемок соломи, поклав його під двері Дому молитви релігійної громади «Християн віри Євангельської» та підпалив.Споруда не згоріла лиш тому, що мешканці села помітили пожежу та загасили її. Зловмисник же з місця злочину втік.Діями молодика релігійній громаді завдано майнову шкоду на суму 10 000 грн.Невдовзі чоловік постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.