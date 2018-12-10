У Луцьку змагалися юні хокеїсти





Про це повідомили у КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”.



Комунальний заклад продовжує проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей та молоді в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».



3 січня 2019 року, на штучній ковзанці «Снігова королева» (вул. Чорновола, 3) розпочався турнір з хокею «Золота шайба» серед аматорських команд (юнаки 2001 р.н. і молодші) сформованих за місцем проживання.



Результати першого дня ігор:



Група А:

Атлет – 0:2 – Олімпія

Олімпія – 3:3 – Лучеськ

Лучеськ – 2:0 – Атлет



Група Б:

Одісей – 1:1 – Юність

Юність – 2:3 – Стріла

Стріла – 2:2 – Одісей



Завтра, 4 січня, відбудуться фінальні ігри – початок о 8.30 год.



За 5-6 місце будуть змагатись команди Атлет – Юність;

За 3-4 місце – команди Олімпія – Одісей;

За 1-2 місце – команди Лучеськ – Стріла.

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