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У Луцьку змагалися юні хокеїсти

У Луцьку змагалися юні хокеїсти
У Луцьку стартував турнір з хокею «Золота шайба».

Про це повідомили у КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”.

Комунальний заклад продовжує проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей та молоді в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».

3 січня 2019 року, на штучній ковзанці «Снігова королева» (вул. Чорновола, 3) розпочався турнір з хокею «Золота шайба» серед аматорських команд (юнаки 2001 р.н. і молодші) сформованих за місцем проживання.

Результати першого дня ігор:

Група А:
Атлет – 0:2 – Олімпія
Олімпія – 3:3 – Лучеськ
Лучеськ – 2:0 – Атлет

Група Б:
Одісей – 1:1 – Юність
Юність – 2:3 – Стріла
Стріла – 2:2 – Одісей

Завтра, 4 січня, відбудуться фінальні ігри – початок о 8.30 год.

За 5-6 місце будуть змагатись команди Атлет – Юність;
За 3-4 місце – команди Олімпія – Одісей;
За 1-2 місце – команди Лучеськ – Стріла.

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Теги: спорт, діти, хокей
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