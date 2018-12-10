У Луцьку змагалися юні хокеїсти
Сьогодні, 17:39
У Луцьку стартував турнір з хокею «Золота шайба».
Про це повідомили у КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”.
Комунальний заклад продовжує проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей та молоді в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».
3 січня 2019 року, на штучній ковзанці «Снігова королева» (вул. Чорновола, 3) розпочався турнір з хокею «Золота шайба» серед аматорських команд (юнаки 2001 р.н. і молодші) сформованих за місцем проживання.
Результати першого дня ігор:
Група А:
Атлет – 0:2 – Олімпія
Олімпія – 3:3 – Лучеськ
Лучеськ – 2:0 – Атлет
Група Б:
Одісей – 1:1 – Юність
Юність – 2:3 – Стріла
Стріла – 2:2 – Одісей
Завтра, 4 січня, відбудуться фінальні ігри – початок о 8.30 год.
За 5-6 місце будуть змагатись команди Атлет – Юність;
За 3-4 місце – команди Олімпія – Одісей;
За 1-2 місце – команди Лучеськ – Стріла.
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Про це повідомили у КЗ "Луцький міський центр фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”.
Комунальний заклад продовжує проведення новорічно-різдвяних заходів для дітей та молоді в рамках Всеукраїнської акції «Спортивна зима».
3 січня 2019 року, на штучній ковзанці «Снігова королева» (вул. Чорновола, 3) розпочався турнір з хокею «Золота шайба» серед аматорських команд (юнаки 2001 р.н. і молодші) сформованих за місцем проживання.
Результати першого дня ігор:
Група А:
Атлет – 0:2 – Олімпія
Олімпія – 3:3 – Лучеськ
Лучеськ – 2:0 – Атлет
Група Б:
Одісей – 1:1 – Юність
Юність – 2:3 – Стріла
Стріла – 2:2 – Одісей
Завтра, 4 січня, відбудуться фінальні ігри – початок о 8.30 год.
За 5-6 місце будуть змагатись команди Атлет – Юність;
За 3-4 місце – команди Олімпія – Одісей;
За 1-2 місце – команди Лучеськ – Стріла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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