Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО

З приходом зимових холодів диким тваринам все складніше добувати собі корм. Для допомоги звірям у Шацькому нацпарку щорічно діють підгодівельні майданчики.У цьому році оновили частину з них, за січень 2019 року державна лісова охорона планує створити ще декілька таких годівниць, повідомили у прес-службі Шацького національного природного парку.У них є все необхідне для тварин. Тут сіно, віники з кропиви, віники з листяних порід, жолуді, кукурудза, зернові. Окремо в спеціальних пристосуваннях – солонцях (колоди, з видовбаними в них дірками) розкладено сіль. Вона дуже смакує оленям і є для них необхідною мінеральною добавкою."Працівники лісової охорони парку протягом літа заготовили 3 тонни сіна і 6 тис. віників, крім того вже було закуплено 6 тонн кормів.Корм викладають в місцях концентрації тварин, або там, де є загроза виснаження природних ресурсів. Зимова підгодівля диких тварин має важливе значення в забезпеченні звірів мінеральними речовинами і допомагає тваринам пережити важкий зимовий період", - повідомили у національному парку.