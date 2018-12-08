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Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО

Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
З приходом зимових холодів диким тваринам все складніше добувати собі корм. Для допомоги звірям у Шацькому нацпарку щорічно діють підгодівельні майданчики.

У цьому році оновили частину з них, за січень 2019 року державна лісова охорона планує створити ще декілька таких годівниць, повідомили у прес-службі Шацького національного природного парку.

У них є все необхідне для тварин. Тут сіно, віники з кропиви, віники з листяних порід, жолуді, кукурудза, зернові. Окремо в спеціальних пристосуваннях – солонцях (колоди, з видовбаними в них дірками) розкладено сіль. Вона дуже смакує оленям і є для них необхідною мінеральною добавкою.

"Працівники лісової охорони парку протягом літа заготовили 3 тонни сіна і 6 тис. віників, крім того вже було закуплено 6 тонн кормів.
Корм викладають в місцях концентрації тварин, або там, де є загроза виснаження природних ресурсів. Зимова підгодівля диких тварин має важливе значення в забезпеченні звірів мінеральними речовинами і допомагає тваринам пережити важкий зимовий період", - повідомили у національному парку.

Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО
Як у волинському нацпарку підгодовують диких мешканців лісу. ФОТО

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Теги: ліс, тварини, підгодівля
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