Поцупили в магазині дитячі речі: лучан застерігають від нахабних злодійок. ВІДЕО





Відео опублікували на сторінці



"Злодії!!!

Дуже прикро відразу після новорічних привітань писати про такі випадки. Але особи на відео заслуговують на популярність.



Не вистачає слів для того ,щоб передати своє розчарування після такого. На відео чітко видно як "дві особи" вправно і нахабно роблять свою справу.



Опубліковуючи дане відео , найбільше хочеться щоб більше ніхто не став жертвою даних ЗЛОДІЙОК!!!

Будьте уважні!!!



Дякуємо за репост!!!", - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували відео, на якому видно, як дві молоді жінки крадуть дитячі речі в магазині. І це при тому, що продавчиня стояла від зловмисниць всього за кілька кроків.Відео опублікували на сторінці Kinder Lutsk у facebook."Злодії!!!Дуже прикро відразу після новорічних привітань писати про такі випадки. Але особи на відео заслуговують на популярність.Не вистачає слів для того ,щоб передати своє розчарування після такого. На відео чітко видно як "дві особи" вправно і нахабно роблять свою справу.Опубліковуючи дане відео , найбільше хочеться щоб більше ніхто не став жертвою даних ЗЛОДІЙОК!!!Будьте уважні!!!Дякуємо за репост!!!", - йдеться в дописі.

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