Поцупили в магазині дитячі речі: лучан застерігають від нахабних злодійок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
У мережі опублікували відео, на якому видно, як дві молоді жінки крадуть дитячі речі в магазині. І це при тому, що продавчиня стояла від зловмисниць всього за кілька кроків.
Відео опублікували на сторінці Kinder Lutsk у facebook.
"Злодії!!!
Дуже прикро відразу після новорічних привітань писати про такі випадки. Але особи на відео заслуговують на популярність.
Не вистачає слів для того ,щоб передати своє розчарування після такого. На відео чітко видно як "дві особи" вправно і нахабно роблять свою справу.
Опубліковуючи дане відео , найбільше хочеться щоб більше ніхто не став жертвою даних ЗЛОДІЙОК!!!
Будьте уважні!!!
Дякуємо за репост!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відео опублікували на сторінці Kinder Lutsk у facebook.
"Злодії!!!
Дуже прикро відразу після новорічних привітань писати про такі випадки. Але особи на відео заслуговують на популярність.
Не вистачає слів для того ,щоб передати своє розчарування після такого. На відео чітко видно як "дві особи" вправно і нахабно роблять свою справу.
Опубліковуючи дане відео , найбільше хочеться щоб більше ніхто не став жертвою даних ЗЛОДІЙОК!!!
Будьте уважні!!!
Дякуємо за репост!!!", - йдеться в дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
Поцупили в магазині дитячі речі: лучан застерігають від нахабних злодійок. ВІДЕО
Сьогодні, 21:34
Волинські футболістки знялись у серіалі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:15
У селищі на Волині на об’їзній дорозі встановили ліхтарі
Сьогодні, 20:21
На Львівщині через вибух петарди травмувався 9-річний хлопчик
Сьогодні, 20:00