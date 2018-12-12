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У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю

У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю
У Луцьку освятили каплицю при військовому госпіталі.

Про це у Facebook повідомив капелан Михайло Бучак.

"3-го січня з благословення Митрополита Луцького і Волинського Михаїла, військові капелани звершили чин освячення каплиці ПЦУ у Луцькому військовому гарнізонному шпиталі. Каплиця стала затишним місцем служіння завдяки жертовним старанням настоятеля, військового капелана о.Сергія Мельничука! Було звершено першу Божественну Літургію! Щиро дякуємо медичному персоналу, нашим воїнам за щиру спільну молитву! Все буде Україна!" - йдеться у повідомленні.

Цього ж дня там також провели першу літургію.

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У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю
У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю
У військовому госпіталі в Луцьку освятили каплицю

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Теги: церква, освячення
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