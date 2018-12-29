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На Волині за добу – 12 крадіжок

На Волині за добу – 12 крадіжок
На Волині поліцейські за добу розкрили 12 крадіжок майна.

Так, в Шацькому районі 23-річний місцевий житель викрав із гаража 47-річного односельця електроінструменти, вартістю 4 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинської області.

У Ковелі раніше судимий 33-річний місцевий житель викрав у волинянина велосипед, а в селищі Колки Маневицького району зловмисник незаконно заволодів електромотором із пилорами.

Загалом зловмисники викрали у громадян різноманітних речей на понад 14 тис. грн.

Поліцейські встановили особи зловмисників. За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування. Санкція ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.



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Теги: крадіжка, Волинь
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