На Волині за добу – 12 крадіжок





Так, в Шацькому районі 23-річний місцевий житель викрав із гаража 47-річного односельця електроінструменти, вартістю 4 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинської області.



У Ковелі раніше судимий 33-річний місцевий житель викрав у волинянина велосипед, а в селищі Колки Маневицького району зловмисник незаконно заволодів електромотором із пилорами.



Загалом зловмисники викрали у громадян різноманітних речей на понад 14 тис. грн.



Поліцейські встановили особи зловмисників. За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування. Санкція ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліцейські за добу розкрили 12 крадіжок майна.Так, в Шацькому районі 23-річний місцевий житель викрав із гаража 47-річного односельця електроінструменти, вартістю 4 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинської області.У Ковелі раніше судимий 33-річний місцевий житель викрав у волинянина велосипед, а в селищі Колки Маневицького району зловмисник незаконно заволодів електромотором із пилорами.Загалом зловмисники викрали у громадян різноманітних речей на понад 14 тис. грн.Поліцейські встановили особи зловмисників. За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування. Санкція ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію