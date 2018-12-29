На Волині за добу – 12 крадіжок
Сьогодні, 12:47
На Волині поліцейські за добу розкрили 12 крадіжок майна.
Так, в Шацькому районі 23-річний місцевий житель викрав із гаража 47-річного односельця електроінструменти, вартістю 4 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинської області.
У Ковелі раніше судимий 33-річний місцевий житель викрав у волинянина велосипед, а в селищі Колки Маневицького району зловмисник незаконно заволодів електромотором із пилорами.
Загалом зловмисники викрали у громадян різноманітних речей на понад 14 тис. грн.
Поліцейські встановили особи зловмисників. За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування. Санкція ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
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Так, в Шацькому районі 23-річний місцевий житель викрав із гаража 47-річного односельця електроінструменти, вартістю 4 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинської області.
У Ковелі раніше судимий 33-річний місцевий житель викрав у волинянина велосипед, а в селищі Колки Маневицького району зловмисник незаконно заволодів електромотором із пилорами.
Загалом зловмисники викрали у громадян різноманітних речей на понад 14 тис. грн.
Поліцейські встановили особи зловмисників. За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування. Санкція ч. 3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням) Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до шести років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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