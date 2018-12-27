Винуватець аварії, в якій волинянину відірвало голову, здався поліції. ВІДЕО
Сьогодні, 16:40
Водія, що скоїв смертельну ДТП у Нововолинську, встановили.
Про це йдеться у сюжеті каналу СТН.
Нагадаємо, 2 січня у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП. Згодом опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало голову.
29-річний чоловік прийшов із повинною.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО
Згодом до поліцейських з адвокатом з'явився цей водій, де розповів деталі події.
Сам водій пояснює обставини так. Він, мовляв, їхав вулицею Княгині Ольги, зіткнувся з перешкодою. Після цього на місце події не вертався. Каже, не думав, що це була людина.
Наразі вирішується питання про міру запобіжного заходу та пред'явлення підозри.
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Про це йдеться у сюжеті каналу СТН.
Нагадаємо, 2 січня у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП. Згодом опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало голову.
29-річний чоловік прийшов із повинною.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині знайшли автівку ймовірного винуватця аварії, у якій чоловіку відірвало голову. ФОТО
Згодом до поліцейських з адвокатом з'явився цей водій, де розповів деталі події.
Сам водій пояснює обставини так. Він, мовляв, їхав вулицею Княгині Ольги, зіткнувся з перешкодою. Після цього на місце події не вертався. Каже, не думав, що це була людина.
Наразі вирішується питання про міру запобіжного заходу та пред'явлення підозри.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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