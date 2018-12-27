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Винуватець аварії, в якій волинянину відірвало голову, здався поліції. ВІДЕО

Винуватець аварії, в якій волинянину відірвало голову, здався поліції. ВІДЕО
Водія, що скоїв смертельну ДТП у Нововолинську, встановили.

Про це йдеться у сюжеті каналу СТН.

Нагадаємо, 2 січня у Нововолинську на вулиці Княгині Ольги сталась страшна ДТП. Згодом опублікували фото моторошної аварії у Нововолинську, де чоловікові відірвало голову.

29-річний чоловік прийшов із повинною.

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Згодом до поліцейських з адвокатом з'явився цей водій, де розповів деталі події.

Сам водій пояснює обставини так. Він, мовляв, їхав вулицею Княгині Ольги, зіткнувся з перешкодою. Після цього на місце події не вертався. Каже, не думав, що це була людина.

Наразі вирішується питання про міру запобіжного заходу та пред'явлення підозри.


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Теги: ДТП, аварія, смерть
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