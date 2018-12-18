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Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин

Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Снігопади, хуртовини та налипання мокрого снігу - наслідок активного циклону, що торкнувся і Волині.

Товщина снігу від 1 до 7 см, тому в області працюють на розчищенням доріг, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Зокрема, станом на 16 год. 5 січня на автошляхах працювали 67 одиниць техніки.

Так, використано 18 тонн солі, 924 т піщано-соляної суміші, 2079 літрів дизельного палива та 924 літри бензину.

Проїзд забезпечений у всіх напрямках. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано.

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Теги: сніг, негода, Волинь
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