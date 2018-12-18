Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин
Сьогодні, 18:13
Снігопади, хуртовини та налипання мокрого снігу - наслідок активного циклону, що торкнувся і Волині.
Товщина снігу від 1 до 7 см, тому в області працюють на розчищенням доріг, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, станом на 16 год. 5 січня на автошляхах працювали 67 одиниць техніки.
Так, використано 18 тонн солі, 924 т піщано-соляної суміші, 2079 літрів дизельного палива та 924 літри бензину.
Проїзд забезпечений у всіх напрямках. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано.
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Товщина снігу від 1 до 7 см, тому в області працюють на розчищенням доріг, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Зокрема, станом на 16 год. 5 січня на автошляхах працювали 67 одиниць техніки.
Так, використано 18 тонн солі, 924 т піщано-соляної суміші, 2079 літрів дизельного палива та 924 літри бензину.
Проїзд забезпечений у всіх напрямках. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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