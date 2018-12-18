Дороги Волині чистять від снігу майже 70 машин





Товщина снігу від 1 до 7 см, тому в області працюють на розчищенням доріг, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.



Зокрема, станом на 16 год. 5 січня на автошляхах працювали 67 одиниць техніки.



Так, використано 18 тонн солі, 924 т піщано-соляної суміші, 2079 літрів дизельного палива та 924 літри бензину.



Проїзд забезпечений у всіх напрямках. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Снігопади, хуртовини та налипання мокрого снігу - наслідок активного циклону, що торкнувся і Волині.Товщина снігу від 1 до 7 см, тому в області працюють на розчищенням доріг, - повідомили відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Зокрема, станом на 16 год. 5 січня на автошляхах працювали 67 одиниць техніки.Так, використано 18 тонн солі, 924 т піщано-соляної суміші, 2079 літрів дизельного палива та 924 літри бензину.Проїзд забезпечений у всіх напрямках. Дорожньо-транспортних пригод не зафіксовано.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію