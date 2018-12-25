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Майже півсотні машин чистять волинські дороги від снігу

Майже півсотні машин чистять волинські дороги від снігу
На дорогах Волині працюють майже 50 одиниць снігоочисної техніки.

Погодні умови, що ускладнюють рух автошляхами області, не відступають. Тепмература -5, -6 градусів, місцями сніг, – пише прес-служба Волинської ОДА.

«Наразі вживаються всі можливі заходи для розчищення основних автомагістралей та надається допомога органам самоврядування в очищенні місцевих доріг», – йдеться у повідомленні.

Станом на 8 ранку 6 січня задіяно 47 одиниць техніки, витрачено 3312 літрів дизельного палива, 875 літрів бензину, 708 тонн пішано-соляної суміші та 25 тонн солі.

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Теги: дорога, снігопад, снігоочисна техніка
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