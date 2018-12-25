Майже півсотні машин чистять волинські дороги від снігу
Сьогодні, 09:16
На дорогах Волині працюють майже 50 одиниць снігоочисної техніки.
Погодні умови, що ускладнюють рух автошляхами області, не відступають. Тепмература -5, -6 градусів, місцями сніг, – пише прес-служба Волинської ОДА.
«Наразі вживаються всі можливі заходи для розчищення основних автомагістралей та надається допомога органам самоврядування в очищенні місцевих доріг», – йдеться у повідомленні.
Станом на 8 ранку 6 січня задіяно 47 одиниць техніки, витрачено 3312 літрів дизельного палива, 875 літрів бензину, 708 тонн пішано-соляної суміші та 25 тонн солі.
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Погодні умови, що ускладнюють рух автошляхами області, не відступають. Тепмература -5, -6 градусів, місцями сніг, – пише прес-служба Волинської ОДА.
«Наразі вживаються всі можливі заходи для розчищення основних автомагістралей та надається допомога органам самоврядування в очищенні місцевих доріг», – йдеться у повідомленні.
Станом на 8 ранку 6 січня задіяно 47 одиниць техніки, витрачено 3312 літрів дизельного палива, 875 літрів бензину, 708 тонн пішано-соляної суміші та 25 тонн солі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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