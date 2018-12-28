Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО





Про це на платформі Василь Іванюк.



"Терміново!



Руйнування опори даху над входом у під'їзд.



Після попереднього звернення щодо небезпечної ситуації, ЖЕКом було проведено косметичний ремонт стійки. Підштукатурили та пофарбували.



Однак стійка продовжує дуже швидко руйнуватися, що незабаром призведе до падіння бетонного даху", - йдеться у дописі.



Наразі, сповіщення про цю проблему скеровано до Департамент житлово-комунального господарства, Муніципальної варти та житлово-комунальних підприємств.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці луцької багатоповерхівки, що знаходиться на вул. Гулака-Артемовського 13, б'ють на сполох, адже в будь-який момент може впасти дах при вході у перший під'їзд.Про це на платформі Відкрите місто написав"Терміново!Руйнування опори даху над входом у під'їзд.Після попереднього звернення щодо небезпечної ситуації, ЖЕКом було проведено косметичний ремонт стійки. Підштукатурили та пофарбували.Однак стійка продовжує дуже швидко руйнуватися, що незабаром призведе до падіння бетонного даху", - йдеться у дописі.Наразі, сповіщення про цю проблему скеровано до Департамент житлово-комунального господарства, Муніципальної варти та житлово-комунальних підприємств.

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