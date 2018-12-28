вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО

Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО
Мешканці луцької багатоповерхівки, що знаходиться на вул. Гулака-Артемовського 13, б'ють на сполох, адже в будь-який момент може впасти дах при вході у перший під'їзд.

Про це на платформі Відкрите місто написав Василь Іванюк.

"Терміново!

Руйнування опори даху над входом у під'їзд.

Після попереднього звернення щодо небезпечної ситуації, ЖЕКом було проведено косметичний ремонт стійки. Підштукатурили та пофарбували.

Однак стійка продовжує дуже швидко руйнуватися, що незабаром призведе до падіння бетонного даху", - йдеться у дописі.

Наразі, сповіщення про цю проблему скеровано до Департамент житлово-комунального господарства, Муніципальної варти та житлово-комунальних підприємств.
Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО

Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дах, під'їзд, Відкрите місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Володимир Яренчук Володимир
Яренчук вітає з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
5 рецептів куті на Різдво
Сьогодні, 10:50
Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО
Сьогодні, 10:33
Волинський священик отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест
Сьогодні, 10:16
У період різдвяних свят рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
Сьогодні, 09:58
Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
Схожі новини
У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди У Луцьку льодова брила пробила дах літнього майданчика кафе, де відпочивали люди
28 грудень, 2018, 10:23
У Гіркій Полонці відремонтували дах будинку культури, який провалився від снігу У Гіркій Полонці відремонтували дах будинку культури, який провалився від снігу
27 грудень, 2018, 17:54
У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля У під'їзді на Закарпатті в сумці знайшли немовля
26 грудень, 2018, 15:16
Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й» Лучанка заявляє, що водій маршрутки послав її дитину «на х*й»
21 грудень, 2018, 21:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
5 рецептів куті на Різдво
Сьогодні, 10:50
 0
Над під'їздом луцької багатоповерхівки може обвалитись бетонний дах. ФОТО
Сьогодні, 10:33
 0
Волинський священик отримав у подарунок від Вселенського Патріарха священичий хрест
Сьогодні, 10:16
 0
У період різдвяних свят рятувальники працюватимуть в посиленому режимі
Сьогодні, 09:58
 0
Показали волинське місто з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 09:34
 0
Медіа
відео
1/8