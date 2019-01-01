Волинський поліцейський розповів, чим для нього запам’ятався 2018 рік
Сьогодні, 21:49
Зі слів начальника Локачинського відділення поліції Володимира Веремчука, найяскравішим моментом стало те, що місцевим правоохоронцям вдалося відшукати і повернути викрадені медалі та піджак ветерану Другої світової війни Михайлу Артем’єву.
Про це пише Район.Локачі.
«Для дідуся, нині, на жаль, вже покійного, це був єдиний спогад про пережиті лихоліття. Тож ми приклали максимум зусиль, щоб фронтові нагороди повернулись їх власнику, – каже співрозмовник.
Також, як повідомив Володимир Миколайович, в Затурцях вже завершують облаштування поліцейської станції. У відведеному приміщенні проводять сучасний ремонт. Там працюватиме два правоохоронці, які обслуговуватимуть усі села об’єднаної територіальної громади.
А в Крухиничах з метою профілактики правопорушень і злочинів нещодавно встановили перші камери відеоспостереження. Це Веремчук ініціював під час одного з виїзних прийомів, а місцевий сільський голова підтримав ідею, виділивши відповідні кошти.
60 відсотків працівників Локачинського відділення поліції – приїжджі, тож більшість тут надовго не затримується. Володимир Миколайович тішиться, що наприкінці серпня на роботу прийняли молодого спеціаліста Івана Лещука зі Старого Загорова, а у вересні він отримав звання лейтенант поліції.
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Про це пише Район.Локачі.
«Для дідуся, нині, на жаль, вже покійного, це був єдиний спогад про пережиті лихоліття. Тож ми приклали максимум зусиль, щоб фронтові нагороди повернулись їх власнику, – каже співрозмовник.
Також, як повідомив Володимир Миколайович, в Затурцях вже завершують облаштування поліцейської станції. У відведеному приміщенні проводять сучасний ремонт. Там працюватиме два правоохоронці, які обслуговуватимуть усі села об’єднаної територіальної громади.
А в Крухиничах з метою профілактики правопорушень і злочинів нещодавно встановили перші камери відеоспостереження. Це Веремчук ініціював під час одного з виїзних прийомів, а місцевий сільський голова підтримав ідею, виділивши відповідні кошти.
60 відсотків працівників Локачинського відділення поліції – приїжджі, тож більшість тут надовго не затримується. Володимир Миколайович тішиться, що наприкінці серпня на роботу прийняли молодого спеціаліста Івана Лещука зі Старого Загорова, а у вересні він отримав звання лейтенант поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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