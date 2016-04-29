Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад
Сьогодні, 19:57
У Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.
Грабіжники з вогнепальної зброї поранили працівника закладу у ногу та ключицю і забрали гроші з каси, повідомляє обласна поліція.
Постраждалого госпіталізували.
На момент нападу у приміщенні знаходились п’ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник та двоє клієнтів.
Нападники втекли, для їх пошуку в області оголошено операцію Сирена.Прикмети злочинців: обидва невисокого зросту, один худорлявої статури, інший – міцної, на обох був одяг темних кольорів.
Порушено кримінальне провадження за ст. 187 КК України – Розбій.
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Грабіжники з вогнепальної зброї поранили працівника закладу у ногу та ключицю і забрали гроші з каси, повідомляє обласна поліція.
Постраждалого госпіталізували.
На момент нападу у приміщенні знаходились п’ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник та двоє клієнтів.
Нападники втекли, для їх пошуку в області оголошено операцію Сирена.Прикмети злочинців: обидва невисокого зросту, один худорлявої статури, інший – міцної, на обох був одяг темних кольорів.
Порушено кримінальне провадження за ст. 187 КК України – Розбій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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