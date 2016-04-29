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Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад

Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад
У Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.

Грабіжники з вогнепальної зброї поранили працівника закладу у ногу та ключицю і забрали гроші з каси, повідомляє обласна поліція.

Постраждалого госпіталізували.

На момент нападу у приміщенні знаходились п’ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник та двоє клієнтів.

Нападники втекли, для їх пошуку в області оголошено операцію Сирена.Прикмети злочинців: обидва невисокого зросту, один худорлявої статури, інший – міцної, на обох був одяг темних кольорів.

Порушено кримінальне провадження за ст. 187 КК України – Розбій.
Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад

Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад

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Теги: Миколаїв, гральний заклад, стрілянина
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