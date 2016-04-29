Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад





Грабіжники з вогнепальної зброї поранили працівника закладу у ногу та ключицю і забрали гроші з каси, повідомляє



Постраждалого госпіталізували.



На момент нападу у приміщенні знаходились п’ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник та двоє клієнтів.



Нападники втекли, для їх пошуку в області оголошено операцію Сирена.Прикмети злочинців: обидва невисокого зросту, один худорлявої статури, інший – міцної, на обох був одяг темних кольорів.



Порушено кримінальне провадження за ст. 187 КК України – Розбій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві двоє злочинців у балаклавах зі стріляниною вчинили розбійний напад на гральний заклад на вулиці Космонавтів.Грабіжники з вогнепальної зброї поранили працівника закладу у ногу та ключицю і забрали гроші з каси, повідомляє обласна поліція Постраждалого госпіталізували.На момент нападу у приміщенні знаходились п’ятеро людей: охоронець, касир, ще один працівник та двоє клієнтів.Нападники втекли, для їх пошуку в області оголошено операцію Сирена.Прикмети злочинців: обидва невисокого зросту, один худорлявої статури, інший – міцної, на обох був одяг темних кольорів.Порушено кримінальне провадження за ст. 187 КК України – Розбій.

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