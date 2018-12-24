вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося

На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося
В місті Нововолинськ жінка вкрала з чужого сараю маленьке порося.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 11 грудня 2018 року, - пише Волинь online.

Уродженка села Будятичі, Іваничівського району ще 24 жовтня 2018 близько 17:00 пробралась в чужий сарай. Звідти вона вкрала одне порося, білого кольору вагою 18,42 кг, вартість якого становила 44,50 грн за 1 кг, на загальну суму 819,69 грн.

В суді жінка визнала свою вину повністю.

До слова під час останнього судового засідання скасували арешт з майже 15-кілограмового поросяти, який наклали ще 30 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду.

Речовий доказ – порося породи “Макстер” залишили власнику.

В результаті суд ухвалив угоду про визнання винуватості від 21 листопада 2018 року у цьому кримінальному провадженні, яку уклала прокурор Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олена Левчук з жінкою-крадійкою.

Жінці дали рік умовного покарання. Протягом цього часу жінка повинна періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порося, суд, крадіжка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку сімейним лікарям вручили ключі від новеньких автівок. ФОТО
Головна новорічна ялинка Луцька – у ТОП-5 найкрасивіших в Україні
«ВолиньPost» – найпопулярніше видання області за результатами грудня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Волинська приватна автошкола Волинська
приватна
автошкола вітає зі святами
Останні новини
На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося
Сьогодні, 20:54
Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО
Сьогодні, 20:12
Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад
Сьогодні, 19:57
Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі
Сьогодні, 19:48
Беруть передплату і зникають: волинянин виявив квартирних інтернет-шахраїв
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
Судитимуть волинянина, який побив і відібрав у жертви майже 30 тисяч Судитимуть волинянина, який побив і відібрав у жертви майже 30 тисяч
03 січень, 16:33
На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави На Волині чоловіка посадили на 5 років через крадіжку кави
24 грудень, 2018, 19:18
Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
03 грудень, 2018, 18:29
Втирався в довіру та маніпулював дитиною: на Волині засудили шахрая-«альфонса» Втирався в довіру та маніпулював дитиною: на Волині засудили шахрая-«альфонса»
22 жовтень, 2018, 17:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося
Сьогодні, 20:54
 0
Волиняни в соцмережах активно діляться світлинами сніговиків. ФОТО
Сьогодні, 20:12
 0
Стрілянина у Миколаєві: грабіжники напали на гральний заклад
Сьогодні, 19:57
 0
Біля Луцька дві автівки злетіли з дороги, - соцмережі
Сьогодні, 19:48
 0
Беруть передплату і зникають: волинянин виявив квартирних інтернет-шахраїв
Сьогодні, 19:26
 0
Медіа
відео
1/8