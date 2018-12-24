На Волині жінка постала перед судом, бо вкрала порося





Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 11 грудня 2018 року, - пише



Уродженка села Будятичі, Іваничівського району ще 24 жовтня 2018 близько 17:00 пробралась в чужий сарай. Звідти вона вкрала одне порося, білого кольору вагою 18,42 кг, вартість якого становила 44,50 грн за 1 кг, на загальну суму 819,69 грн.



В суді жінка визнала свою вину повністю.



До слова під час останнього судового засідання скасували арешт з майже 15-кілограмового поросяти, який наклали ще 30 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду.



Речовий доказ – порося породи “Макстер” залишили власнику.



В результаті суд ухвалив угоду про визнання винуватості від 21 листопада 2018 року у цьому кримінальному провадженні, яку уклала прокурор Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Олена Левчук з жінкою-крадійкою.



Жінці дали рік умовного покарання. Протягом цього часу жінка повинна періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В місті Нововолинськ жінка вкрала з чужого сараю маленьке порося.Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 11 грудня 2018 року, - пише Волинь online Уродженка села Будятичі, Іваничівського району ще 24 жовтня 2018 близько 17:00 пробралась в чужий сарай. Звідти вона вкрала одне порося, білого кольору вагою 18,42 кг, вартість якого становила 44,50 грн за 1 кг, на загальну суму 819,69 грн.В суді жінка визнала свою вину повністю.До слова під час останнього судового засідання скасували арешт з майже 15-кілограмового поросяти, який наклали ще 30 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Нововолинського міського суду.Речовий доказ – порося породи “Макстер” залишили власнику.В результаті суд ухвалив угоду про визнання винуватості від 21 листопада 2018 року у цьому кримінальному провадженні, яку уклала прокурор Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратуриз жінкою-крадійкою.Жінці дали рік умовного покарання. Протягом цього часу жінка повинна періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання, роботи або навчання.

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