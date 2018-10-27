Сморід і навала щурів: у Луцьку скаржаться на жахливі умови в багатоповерхівці
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Мешканці 3-го під'їзду будинку, що на Відродження, 49 у Луцьку скаржаться на ЖЕК №8 через жахливий стан будинку.
Про це мешканці повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами авторів звернення, ЖЕК № 8, який обслуговує будинок, не виконує своєї роботи і не реагує ні на що.
«При дзвінку до диспетчера, навіть не записують прохань, а потім стверджують, що ніяких повідомлень не було. Під'їзд 3 постійно потерпає від смороду та прорваних труб, які і міняли, і гроші на які здавали. Будинок, очевидно, аварійний, проте НАМ не має куди діватись. А створювати ОСББ страшно, бо через постійні підтоплення будинок може геть осісти і скластися як картковий будинок, бо ж панельний. Ніякі важелі впливу на керівництво ЖЕКу не діють. Повірте, страшно виходити з квартири, якщо по коридору гуляють щурі. А в під'їзді чимало маленьких дітей. Ми справно платимо за обслуговування, за яке отримуємо щурів, неякісне прибирання, відсутність будь-якого сервісу», - йдеться у повідомленні.
Тож мешканці будинку просять відповідні структури звернути увагу на цю проблему та врятувати їх від антисанітарії та небезпеки.
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Про це мешканці повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost.
За словами авторів звернення, ЖЕК № 8, який обслуговує будинок, не виконує своєї роботи і не реагує ні на що.
«При дзвінку до диспетчера, навіть не записують прохань, а потім стверджують, що ніяких повідомлень не було. Під'їзд 3 постійно потерпає від смороду та прорваних труб, які і міняли, і гроші на які здавали. Будинок, очевидно, аварійний, проте НАМ не має куди діватись. А створювати ОСББ страшно, бо через постійні підтоплення будинок може геть осісти і скластися як картковий будинок, бо ж панельний. Ніякі важелі впливу на керівництво ЖЕКу не діють. Повірте, страшно виходити з квартири, якщо по коридору гуляють щурі. А в під'їзді чимало маленьких дітей. Ми справно платимо за обслуговування, за яке отримуємо щурів, неякісне прибирання, відсутність будь-якого сервісу», - йдеться у повідомленні.
Тож мешканці будинку просять відповідні структури звернути увагу на цю проблему та врятувати їх від антисанітарії та небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 3
Перемоги, 21, той же ЖЕК №8. ЖЕК поклав БОЛТ на будинок, тупо збирає бабкиі х.з. куди їх витрачає. Відповідь на запит на інформацію - "перелік виконаних робіт та їх вартість не є аублічною інформацією, ми можемо надати тільки інформацію, про суми коштів, що надійшли з міського бюджету"... Плати, лох, не знаючи, за що(як МІСЯЦЬ не заплатити - зразу біжать в суд)! Відповідь міськради - "то приватний ЖЕК, ми йому нічого зробити не можемо". Пропоную зібратися "підопічним" даного ЖЕКу, піти в гості, пом'яти троха начальника, попалити шини... Хто за?
А чого ви так довго терпите ,набийте рило начальнику цієі злодійськоі контори і перестаньте платити ім данину ,бо ця данина осідає в іх кишенях .
Як тільки місяць не платиш, навіть з заявою, що відмовляєшся через відсутність виконання робіт - тут же біжать в суд, і автоматично виграють його, і винен вже не 200 грн., а 200 + 1200 судового збору. А ОСББ створити не виходить через велику кількість ідіотів-пенсюків, які ностальгують за совком - приходять, скоти, на збори і голосують виключно проти. Їм пофіг, що їхні гроші йдуть дяді на зарплату, а не на будинок.
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