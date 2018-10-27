Сморід і навала щурів: у Луцьку скаржаться на жахливі умови в багатоповерхівці

Мешканці 3-го під'їзду будинку, що на Відродження, 49 у Луцьку скаржаться на ЖЕК №8 через жахливий стан будинку.Про це мешканці повідомилиЗа словами авторів звернення, ЖЕК № 8, який обслуговує будинок, не виконує своєї роботи і не реагує ні на що.«При дзвінку до диспетчера, навіть не записують прохань, а потім стверджують, що ніяких повідомлень не було. Під'їзд 3 постійно потерпає від смороду та прорваних труб, які і міняли, і гроші на які здавали. Будинок, очевидно, аварійний, проте НАМ не має куди діватись. А створювати ОСББ страшно, бо через постійні підтоплення будинок може геть осісти і скластися як картковий будинок, бо ж панельний. Ніякі важелі впливу на керівництво ЖЕКу не діють. Повірте, страшно виходити з квартири, якщо по коридору гуляють щурі. А в під'їзді чимало маленьких дітей. Ми справно платимо за обслуговування, за яке отримуємо щурів, неякісне прибирання, відсутність будь-якого сервісу», - йдеться у повідомленні.Тож мешканці будинку просять відповідні структури звернути увагу на цю проблему та врятувати їх від антисанітарії та небезпеки.