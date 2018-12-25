Поліцейські розваги для дітей та «п’яні» окуляри для дорослих: у Луцьку – «Різдво з патрульними». ФОТО

Сьогодні, 7 січня, з 13 години луцькі патрульні радо приймали гостей на цікавій та веселій акції «Різдво з патрульними».Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Зустріти Різдво разом з поліцейськими завітали безліч луцьких родин, котрі із задоволенням в неформальній обстановці могли поспілкуватися з правоохоронцями.На цьому святі кожен бажаючий міг знайти собі цікаву забаву: дітлахи одягнули обладунки поліцейських з роти тактико-оперативного реагування, покаталися у справжньому поліцейському автомобілі, поділилися своїми знаннями з основ правил дорожнього руху. А найбільшим попитом у малечі користувалася можливість посидіти в патрульному автомобілі та уявити себе справжнім поліцейським: поговорити в гучномовець, посигналити, увімкнути сирену.Дорослі мали змогу зрозуміти, як бачить світ нетверезий за кермом та усвідомити усі ризики керування в нетверезому стан. Для цього гості акції вдягали спеціальні окуляри «Drunk Busters Goggles», які імітують вплив алкоголю на поведінку людини.Крім позитивних вражень і гарного настрою гості отримували подарунки – солодощі та цікаві пізнавальні книжки для вивчення ПДР.Найбільшою нагородою для патрульних, запевняють вони, стали дитячі посмішки та сміх, котрими була наповнена Театральний майдан протягом декількох годин.