Поліцейські розваги для дітей та «п’яні» окуляри для дорослих: у Луцьку – «Різдво з патрульними». ФОТО
Сьогодні, 19:08
Сьогодні, 7 січня, з 13 години луцькі патрульні радо приймали гостей на цікавій та веселій акції «Різдво з патрульними».
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Зустріти Різдво разом з поліцейськими завітали безліч луцьких родин, котрі із задоволенням в неформальній обстановці могли поспілкуватися з правоохоронцями.
На цьому святі кожен бажаючий міг знайти собі цікаву забаву: дітлахи одягнули обладунки поліцейських з роти тактико-оперативного реагування, покаталися у справжньому поліцейському автомобілі, поділилися своїми знаннями з основ правил дорожнього руху. А найбільшим попитом у малечі користувалася можливість посидіти в патрульному автомобілі та уявити себе справжнім поліцейським: поговорити в гучномовець, посигналити, увімкнути сирену.
Дорослі мали змогу зрозуміти, як бачить світ нетверезий за кермом та усвідомити усі ризики керування в нетверезому стан. Для цього гості акції вдягали спеціальні окуляри «Drunk Busters Goggles», які імітують вплив алкоголю на поведінку людини.
Крім позитивних вражень і гарного настрою гості отримували подарунки – солодощі та цікаві пізнавальні книжки для вивчення ПДР.
Найбільшою нагородою для патрульних, запевняють вони, стали дитячі посмішки та сміх, котрими була наповнена Театральний майдан протягом декількох годин.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Зустріти Різдво разом з поліцейськими завітали безліч луцьких родин, котрі із задоволенням в неформальній обстановці могли поспілкуватися з правоохоронцями.
На цьому святі кожен бажаючий міг знайти собі цікаву забаву: дітлахи одягнули обладунки поліцейських з роти тактико-оперативного реагування, покаталися у справжньому поліцейському автомобілі, поділилися своїми знаннями з основ правил дорожнього руху. А найбільшим попитом у малечі користувалася можливість посидіти в патрульному автомобілі та уявити себе справжнім поліцейським: поговорити в гучномовець, посигналити, увімкнути сирену.
Дорослі мали змогу зрозуміти, як бачить світ нетверезий за кермом та усвідомити усі ризики керування в нетверезому стан. Для цього гості акції вдягали спеціальні окуляри «Drunk Busters Goggles», які імітують вплив алкоголю на поведінку людини.
Крім позитивних вражень і гарного настрою гості отримували подарунки – солодощі та цікаві пізнавальні книжки для вивчення ПДР.
Найбільшою нагородою для патрульних, запевняють вони, стали дитячі посмішки та сміх, котрими була наповнена Театральний майдан протягом декількох годин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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