У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
Сьогодні, 11:25
У Луцьку на проспекті Волі трапилась дорожньо-транспортна пригода: Volkswagen збив пішохода.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Неприємний інцидент трапився вранці 9 січня.
"По 10 годині на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Волі в Луцьку. На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо, постраждав пішохід на якого здійснив наїзд автомобіль",- прокоментували аварію у поліції.
Також на місці працювали медики "швидкої", які оглянули потерпілого. Пішохід не госпіталізовувався.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Неприємний інцидент трапився вранці 9 січня.
"По 10 годині на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Волі в Луцьку. На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо, постраждав пішохід на якого здійснив наїзд автомобіль",- прокоментували аварію у поліції.
Також на місці працювали медики "швидкої", які оглянули потерпілого. Пішохід не госпіталізовувався.
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Коментарі 2
А можливо то пішохід збив volkswagen... Біг олень поза переходом
якщо вірити фото, то пішоходного переходу там і близько нема. А тому слід було назвати статтю: Пішохід потрапив під колеса Volkswagen. Тут якраз таки є різниця від перестановки доданків.
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