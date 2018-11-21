У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Неприємний інцидент трапився вранці 9 січня.



"По 10 годині на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Волі в Луцьку. На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо, постраждав пішохід на якого здійснив наїзд автомобіль",- прокоментували аварію у поліції.



Також на місці працювали медики "швидкої", які оглянули потерпілого. Пішохід не госпіталізовувався.



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