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У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО

У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
У Луцьку на проспекті Волі трапилась дорожньо-транспортна пригода: Volkswagen збив пішохода.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Неприємний інцидент трапився вранці 9 січня.

"По 10 годині на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Волі в Луцьку. На місці працює слідчо-оперативна група. Попередньо, постраждав пішохід на якого здійснив наїзд автомобіль",- прокоментували аварію у поліції.

Також на місці працювали медики "швидкої", які оглянули потерпілого. Пішохід не госпіталізовувався.
У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО
У Луцьку Volkswagen збив пішохода. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, пішохід
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Коментарі 2
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А можливо то пішохід збив volkswagen... Біг олень поза переходом
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якщо вірити фото, то пішоходного переходу там і близько нема. А тому слід було назвати статтю: Пішохід потрапив під колеса Volkswagen. Тут якраз таки є різниця від перестановки доданків.
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