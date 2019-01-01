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На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ

На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Настоятелю Свято-Різдво-Богородичного храму села Мерва Горохівського району Павлу Кліцуку заборонили звершувати богослужіння через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».

Відповідний указ підписав учора, 8 січня, керуючий Волинською єпархією УПЦ МП, єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.

В указі йдеться, зокрема, про те, що настоятель Свято-Різдво-Богородичного храму села Мерва Горохівського району Павло Кліцук забороняється у священнослужінні без права причастя Святих Христових Таїн через через «ухилення в розкол та грубе порушення присяги священнослужителя».

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost прес-секретар Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський розповів, що під ухиленням в розкол мають на увазі те, що Павло Кліцук виявив бажання приєднатися до іншої конфесії. Йдеться, зокрема, про бажання приєднатися до Православної церкви України, яку очолює митрополит Епіфаній.

«Оскільки ПЦУ поки не створена як юридична особа, то я не знаю, куди він хотів приєднатися. Але так, як однією з пов'язуючих ланок з ПЦУ є Київський патріархат, то, напевно, до Київського патріархату. Особисто він заявив, що за богослужіннями молиться за Епіфанія і Нафанаїла», - сказав Точинський.

«Через це він не може бути священнослужителем нашої конфесії. У нас він більше не може звершувати службу», - додав прес-секретар Точинський.

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Теги: Павло Кліцук, Нафанаїл, Олег Точинський, ПЦУ, Епіфаній, вибір редактора
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