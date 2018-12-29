У Луцьку на «зебрі» збили жінку





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.



Автопригода трапилась 9 січня в обідню пору.



На місці події працювала поліція, а також медики швидкої допомоги.



Деталі – згодом.



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