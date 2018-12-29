У Луцьку на «зебрі» збили жінку
Сьогодні, 13:36
У Луцьку на вулиці Володимирській на пішохідному переході автомобіль збив жінку.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автопригода трапилась 9 січня в обідню пору.
На місці події працювала поліція, а також медики швидкої допомоги.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.
Автопригода трапилась 9 січня в обідню пору.
На місці події працювала поліція, а також медики швидкої допомоги.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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