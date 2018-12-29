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У Луцьку на «зебрі» збили жінку

У Луцьку на «зебрі» збили жінку
У Луцьку на вулиці Володимирській на пішохідному переході автомобіль збив жінку.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці події.

Автопригода трапилась 9 січня в обідню пору.

На місці події працювала поліція, а також медики швидкої допомоги.

Деталі – згодом.
У Луцьку на «зебрі» збили жінку

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Теги: аварія, Луцьк
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