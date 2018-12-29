Казкова зима у луцькому парку. ФОТО





Красу міста на своїх знімках зафіксував волинський фотограф Віктор Чухрай.



На його світлинах - чисте блакитне небо, ясне морозне сонце і білосніжна ковдра.



Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового Луцька у цій фотодобірці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справжня зима оповила Луцьк білою периною, припорошила інеєм та додала тріскучого морозу.Красу міста на своїх знімках зафіксував волинський фотографНа його світлинах - чисте блакитне небо, ясне морозне сонце і білосніжна ковдра.Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового Луцька у цій фотодобірці.

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