Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 14:42
Справжня зима оповила Луцьк білою периною, припорошила інеєм та додала тріскучого морозу.
Красу міста на своїх знімках зафіксував волинський фотограф Віктор Чухрай.
На його світлинах - чисте блакитне небо, ясне морозне сонце і білосніжна ковдра.
Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового Луцька у цій фотодобірці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Красу міста на своїх знімках зафіксував волинський фотограф Віктор Чухрай.
На його світлинах - чисте блакитне небо, ясне морозне сонце і білосніжна ковдра.
Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового Луцька у цій фотодобірці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Святкові знижки в ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 15:13
Синоптики попередили про мороз і хуртовини
Сьогодні, 15:00
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Сьогодні, 14:42
У Ковелі обговорили перспективи розвитку міста на наступні роки
Сьогодні, 14:08