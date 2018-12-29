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Казкова зима у луцькому парку. ФОТО

Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Справжня зима оповила Луцьк білою периною, припорошила інеєм та додала тріскучого морозу.

Красу міста на своїх знімках зафіксував волинський фотограф Віктор Чухрай.

На його світлинах - чисте блакитне небо, ясне морозне сонце і білосніжна ковдра.

Тож пропонуємо вам насолодитися красою зимового Луцька у цій фотодобірці.

Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО
Казкова зима у луцькому парку. ФОТО

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Теги: фото, Віктор Чухрай
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