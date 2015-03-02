У Ковелі хочуть підняти вартість проїзду

У Ковелі планують підвищити вартість проїзду у міському транспорті.9 січня у сесійному залі відбулися громадські слухання з обговорення проекту рішення виконавчого комітету щодо підвищення вартості проїзду у міському транспорті, - повідомили у ковельській мерії.Головувала на них секретар міської ради. У зібранні взяли участь спеціалісти виконавчого комітету, ковельчани.Запропонували у Ковелі встановити вартість проїзду для дорослого населення у розмірі п’яти гривень, (для студентів і школярів вартість залишається без змін, відповідно 3,5 та 3 гривні)За словами головного спеціаліста відділу економічного розвитку та торгівлі, є кілька причин для прийняття такого рішення. Зокрема, подорожчали запчастини, паливно-мастильні матеріали, значно зросла мінімальна зарплата. Перевізники змушені сплачувати чималий податок, подбати про достойну оплату праці водіїв. Отож, підвищення вартості проїзду є економічною необхідністю.До присутніх звернувся підприємець. Він наголосив, що нинішні тарифи уже давно не виправдані. Зважаючи на нестабільну ситуацію у державі, перевізникам важко говорити про рентабельний бізнес. Тепер вони просто виживають. Аби утримати водіїв, мають подумати про підняття їм заробітної плати. Зазначив, що незабаром погодні умови поліпшаться і люди, аби зекономити, пересядуть на велосипеди, ходитимуть пішки. Не потрібно забувати й про пільговиків. Це також додаткове фінансове навантаження для підприємців.У міському бюджеті закладено певну суму компенсаційних виплат за перевезення цієї категорії пасажирів. Проте ці кошти покриють лише невелику частину реальних витрат.Свою позицію з цього питання також висловили директор ПП «Ковельтрансавто» Леонід Дмитрук, підприємець Віктор Шевчик, мешканець міста Ігор Здробилко, заступник голови міського осередку «Союз Чорнобиль України» Петро Якимчук та заступник міського голови Андрій Товстига.Після обговорення присутні майже одноголосно підтримали проект рішення. Далі його буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету.