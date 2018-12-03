У Ковелі в котельні загинув працівник





Інцидент трапився 4 січня, - інформує управління держпраці у Волинській області.



Зазначається, що травми несумісні з життям отримав оператор котельні.



Наказом Управління Держпраці у Волинській області створено комісію зі спеціального розслідування нещасного випадку, яка з’ясує обставини та причини його настання. Також буде визначено осіб, дії чи бездіяльність яких призвела до травмування людини.

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