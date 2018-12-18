Громада волинського храму УПЦ МП перейшла до ПЦУ





Про це пише



«Думка про перехід у нас з'явилася давно, але ми чекали Томосу від Вселенського Патріарха. Коли 5 січня Томос було підписано, а 6 січня вручено мирополиту Епіфанію, ми після Різдвяної служби зібралися на збори і одноголосно громада проголосувала за перехід до Православної Церкви України.



У нас є протокол зборів, усе задокументовано. Я уже написав відповідний лист митрополиту Волинському і Луцькому Михаїлу», – прокоментував настоятель Павло Кліцук.



Нагадаємо, раніше предстоятелю храму Павлу Кліцуку заборонили служіння через бажання приєднатися до Православної церкви України. Також протоієрею заборонили проводити таїнство Святого причастя.

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