Вірус, від якого померла дитина на Рівненщині, знайшли у Луцькому районі

Захворюваність на ГРВІ та грип на Волині утримується на сезонному рівні, проте вперше в нинішньому епідсезоні виявили циркуляцію вірусів грипу типу А.З початку епідемічного сезону перехворіло понад 67 тис. волинян, що відповідає минулорічному рівню, перехворіло 6,5 % населення. За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ дещо зменшилась в порівнянні з попереднім і становить 5200 осіб, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.Захворюваність нижче епідемічного порогу на 22%. Найвищі рівні зафіксовано у м. Луцьку, Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах, найнижчі — у Рожищенському та Іваничівському районах.Із числа хворих збільшилась кількість дорослого населення, і становить 38% від загальної кількості постраждалих. Серед дітей найураженіша вікова група – від 0 до 4 років (54% від усіх захворілих дітей).Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась за останній тиждень і становила 138 осіб, з них 57% — діти.В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу, показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 17,6%. Локальне перевищення зафіксовано у 2 областях України: Житомирській та Київській. З початку року зареєстровано 2 летальних випадки від грипу, що підтверджено лабораторно. Жоден із померлих не був прищеплений проти грипу.За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру вперше в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявили циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2) у хворих із Луцького району.Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.Виконання запланованих обсягів імунопрофілактики грипу становить лише 34%, прищеплено 1414 осіб, в т. ч. 227 дітей до 17 років.