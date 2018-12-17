Вірус, від якого померла дитина на Рівненщині, знайшли у Луцькому районі

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Захворюваність на ГРВІ та грип на Волині утримується на сезонному рівні, проте вперше в нинішньому епідсезоні виявили циркуляцію вірусів грипу типу А.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 67 тис. волинян, що відповідає минулорічному рівню, перехворіло 6,5 % населення. За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ дещо зменшилась в порівнянні з попереднім і становить 5200 осіб, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Захворюваність нижче епідемічного порогу на 22%. Найвищі рівні зафіксовано у м. Луцьку, Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах, найнижчі — у Рожищенському та Іваничівському районах.
Із числа хворих збільшилась кількість дорослого населення, і становить 38% від загальної кількості постраждалих. Серед дітей найураженіша вікова група – від 0 до 4 років (54% від усіх захворілих дітей).
Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась за останній тиждень і становила 138 осіб, з них 57% — діти.
В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу, показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 17,6%. Локальне перевищення зафіксовано у 2 областях України: Житомирській та Київській. З початку року зареєстровано 2 летальних випадки від грипу, що підтверджено лабораторно. Жоден із померлих не був прищеплений проти грипу.
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За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру вперше в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявили циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2) у хворих із Луцького району.
Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.
Виконання запланованих обсягів імунопрофілактики грипу становить лише 34%, прищеплено 1414 осіб, в т. ч. 227 дітей до 17 років.
Довідково:
Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.
Симптоми грипу: висока температура, що тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; кашель, нежить. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Грип небезпечний для людини важкими ускладненнями. Якщо ви захворіли, то не варто займатися самолікуванням, а потрібно звернутись за кваліфікованою допомогою до медичної установи. Правильний підхід до лікування дозволяє швидко впоратися з цією недугою.
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З початку епідемічного сезону перехворіло понад 67 тис. волинян, що відповідає минулорічному рівню, перехворіло 6,5 % населення. За даними закладів охорони здоров’я за останній тиждень кількість хворих ГРВІ дещо зменшилась в порівнянні з попереднім і становить 5200 осіб, - повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі МОЗ України.
Захворюваність нижче епідемічного порогу на 22%. Найвищі рівні зафіксовано у м. Луцьку, Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському районах, найнижчі — у Рожищенському та Іваничівському районах.
Із числа хворих збільшилась кількість дорослого населення, і становить 38% від загальної кількості постраждалих. Серед дітей найураженіша вікова група – від 0 до 4 років (54% від усіх захворілих дітей).
Кількість госпіталізованих з ускладненим перебігом хвороби збільшилась за останній тиждень і становила 138 осіб, з них 57% — діти.
В Україні спостерігається низька інтенсивність епідемічної активності ГРВІ та грипу, показник захворюваності нижче епідемічного порогу на 17,6%. Локальне перевищення зафіксовано у 2 областях України: Житомирській та Київській. З початку року зареєстровано 2 летальних випадки від грипу, що підтверджено лабораторно. Жоден із померлих не був прищеплений проти грипу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Рівненщині від грипу померла 16-річна дівчина
За даними вірусологічної лабораторії обласного лабораторного центру вперше в нинішньому епідемічному сезоні на Волині виявили циркуляцію вірусів грипу типу А (Н3N2) у хворих із Луцького району.
Крім того, циркулюють й інші віруси, що спричиняють гострі респіраторні інфекції.
Виконання запланованих обсягів імунопрофілактики грипу становить лише 34%, прищеплено 1414 осіб, в т. ч. 227 дітей до 17 років.
Довідково:
Грип — це гостре респіраторне захворювання, спричинене вірусом. Легко передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або ж близький контакт. Будь-хто у будь-якому віці може захворіти на грип.
Симптоми грипу: висока температура, що тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; кашель, нежить. Симптоми грипу виникають раптово і можуть тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Грип небезпечний для людини важкими ускладненнями. Якщо ви захворіли, то не варто займатися самолікуванням, а потрібно звернутись за кваліфікованою допомогою до медичної установи. Правильний підхід до лікування дозволяє швидко впоратися з цією недугою.
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