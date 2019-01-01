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У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО

У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія за участю трьох авто.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.

За їхньою інформацією, Opel Vectra протаранив ззаду білий Chevrolet і втік.

Від удару Chevrolet зіштовхнулося з бусом інкасаторів Volkswagen T5.

Попередньо постраждалих в аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.

На місці працює поліція. Деталі - згодом.

У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія
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Коментарі 2
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Здогадайтесь з одного разу на яких номерах Опель який втік?
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ну повний гейропс...
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