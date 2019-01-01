У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.



За їхньою інформацією, Opel Vectra протаранив ззаду білий Chevrolet і втік.



Від удару Chevrolet зіштовхнулося з бусом інкасаторів Volkswagen T5.



Попередньо постраждалих в аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.



На місці працює поліція. Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія за участю трьох авто.Про цеповідомили очевидці пригоди.За їхньою інформацією, Opel Vectra протаранив ззаду білий Chevrolet і втік.Від удару Chevrolet зіштовхнулося з бусом інкасаторів Volkswagen T5.Попередньо постраждалих в аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.На місці працює поліція. Деталі - згодом.

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