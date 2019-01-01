У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
Сьогодні, 19:37
У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія за участю трьох авто.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.
За їхньою інформацією, Opel Vectra протаранив ззаду білий Chevrolet і втік.
Від удару Chevrolet зіштовхнулося з бусом інкасаторів Volkswagen T5.
Попередньо постраждалих в аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працює поліція. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці пригоди.
За їхньою інформацією, Opel Vectra протаранив ззаду білий Chevrolet і втік.
Від удару Chevrolet зіштовхнулося з бусом інкасаторів Volkswagen T5.
Попередньо постраждалих в аварії немає, автівки зазнали механічних пошкоджень.
На місці працює поліція. Деталі - згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Здогадайтесь з одного разу на яких номерах Опель який втік?
ну повний гейропс...
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня
Сьогодні, 20:00
На Волині дитині-сироті подарували квартиру
Сьогодні, 19:49
У Луцьку на Соборності – подвійна аварія, один водій втік з місця пригоди. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Цьогоріч дев'ятикласники не здаватимуть ДПА з технологією ЗНО
Сьогодні, 19:31
Святкові вогні вечірнього Луцька. ФОТО
Сьогодні, 19:16