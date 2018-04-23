вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО
Цей рік розпочався із приємних подій для колективу Ковельського МТМО. Днями там було відкрито оновлений операційний блок в пологовому будинку. Сьогодні — адміністративну частину травматологічного відділення.

Як розповів головний лікар Олег Самчук, вперше медичний заклад отримав фінансування на це з державного бюджету — 500 тисяч гривень. Половину грошей пішло на ремонт хірургії, іншу спрямували на травматологічне відділення. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.

Аби виконати роботи тут в повному обсязі, таку ж суму було додано з міського бюджету та використано кошти МТМО.

Міський голова Олег Кіндер привітав колектив з новорічно-різдвяними святами. Він зауважив: “Приємно, що так починається рік, що такі зміни відбуваються в медичному закладі. І традиція зустрічей з подібних приводів, сподіваюсь, матиме продовження надалі”.
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Олег Олексійович відзначив, що якість робіт постійно поліпшується. І щоразу у лікарні уміють здивувати новими цікавими рішеннями. І ця частина травматології не виключення.

Завідуючий відділенням Ігор Рибак провів екскурсію і показав, що на сьогодні вдалось зробити. А це — дві палати для хворих. Там уже встановлено зручні меблі, телевізори. Одна з них має власний санвузол з душовою кабіною.
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Крім того, по-новому тепер виглядають кабінети медперсоналу, ординаторська, коридор.

Старша медична сестра Тетяна Лайтар розповідає, що і колектив теж долучився до важливої справи: “Власними силами провели демонтаж. Хороша працювала тут бригада будівельників. Задоволені їх професійним підходом. Все ми робили з душею, аби пацієнтам було у нас було затишно, по-домашньому комфортно і це сприяло їх швидшому одужанню”.
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Головний лікар Олег Самчук проанонсував, що наступною урочистою подією у закладі стане відкриття кабінету МРТ.
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікарня, Ковельське МТМО, Ковель, ремонт, Олег Кіндер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
У Гіркополонківській ОТГ зазнала краху спроба перевороту
Луцьк – у кришталевій паморозі: казкові світлини різдвяного ранку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:39
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Луцькі інспектори з паркування отримали обладнання для видачі електронних постанов. ФОТО
Сьогодні, 21:24
Розповіли, коли уряд розпочне масштабний перерахунок пенсій
Сьогодні, 20:43
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 11 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У пологовому будинку на Волині відкрили оновлений операційний блок. ФОТО У пологовому будинку на Волині відкрили оновлений операційний блок. ФОТО
08 січень, 21:23
У ковельській лікарні відкрили оновлене відділення гемодіалізу. ФОТО У ковельській лікарні відкрили оновлене відділення гемодіалізу. ФОТО
23 квітень, 2018, 18:34
У Ковелі відремонтували одну з лікарень міста У Ковелі відремонтували одну з лікарень міста
01 серпень, 2017, 16:14
Нардеп порівняв лікарню на Волині зі швейцарською клінікою Нардеп порівняв лікарню на Волині зі швейцарською клінікою
07 січень, 12:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські семінаристи влаштували різдвяний флешмоб у «ПортСіті». ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 22:17
 1
На Рівненщині сім’я організувала видовищне світлове шоу на подвір'ї. ВІДЕО
09 січень, 10:05
 1
Різдвяний флешмоб: волинські семінаристи заколядували у центрі Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 22:39
 0
Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:26
 0
Луцькі інспектори з паркування отримали обладнання для видачі електронних постанов. ФОТО
Сьогодні, 21:24
 0
Медіа
відео
1/8