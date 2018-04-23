Показали, як виглядає відділення лікарні на Волині після капремонту. ФОТО
Сьогодні, 22:26
Цей рік розпочався із приємних подій для колективу Ковельського МТМО. Днями там було відкрито оновлений операційний блок в пологовому будинку. Сьогодні — адміністративну частину травматологічного відділення.
Як розповів головний лікар Олег Самчук, вперше медичний заклад отримав фінансування на це з державного бюджету — 500 тисяч гривень. Половину грошей пішло на ремонт хірургії, іншу спрямували на травматологічне відділення. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Аби виконати роботи тут в повному обсязі, таку ж суму було додано з міського бюджету та використано кошти МТМО.
Міський голова Олег Кіндер привітав колектив з новорічно-різдвяними святами. Він зауважив: “Приємно, що так починається рік, що такі зміни відбуваються в медичному закладі. І традиція зустрічей з подібних приводів, сподіваюсь, матиме продовження надалі”.
Олег Олексійович відзначив, що якість робіт постійно поліпшується. І щоразу у лікарні уміють здивувати новими цікавими рішеннями. І ця частина травматології не виключення.
Завідуючий відділенням Ігор Рибак провів екскурсію і показав, що на сьогодні вдалось зробити. А це — дві палати для хворих. Там уже встановлено зручні меблі, телевізори. Одна з них має власний санвузол з душовою кабіною.
Крім того, по-новому тепер виглядають кабінети медперсоналу, ординаторська, коридор.
Старша медична сестра Тетяна Лайтар розповідає, що і колектив теж долучився до важливої справи: “Власними силами провели демонтаж. Хороша працювала тут бригада будівельників. Задоволені їх професійним підходом. Все ми робили з душею, аби пацієнтам було у нас було затишно, по-домашньому комфортно і це сприяло їх швидшому одужанню”.
Головний лікар Олег Самчук проанонсував, що наступною урочистою подією у закладі стане відкриття кабінету МРТ.
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Як розповів головний лікар Олег Самчук, вперше медичний заклад отримав фінансування на це з державного бюджету — 500 тисяч гривень. Половину грошей пішло на ремонт хірургії, іншу спрямували на травматологічне відділення. Йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Аби виконати роботи тут в повному обсязі, таку ж суму було додано з міського бюджету та використано кошти МТМО.
Міський голова Олег Кіндер привітав колектив з новорічно-різдвяними святами. Він зауважив: “Приємно, що так починається рік, що такі зміни відбуваються в медичному закладі. І традиція зустрічей з подібних приводів, сподіваюсь, матиме продовження надалі”.
Олег Олексійович відзначив, що якість робіт постійно поліпшується. І щоразу у лікарні уміють здивувати новими цікавими рішеннями. І ця частина травматології не виключення.
Завідуючий відділенням Ігор Рибак провів екскурсію і показав, що на сьогодні вдалось зробити. А це — дві палати для хворих. Там уже встановлено зручні меблі, телевізори. Одна з них має власний санвузол з душовою кабіною.
Крім того, по-новому тепер виглядають кабінети медперсоналу, ординаторська, коридор.
Старша медична сестра Тетяна Лайтар розповідає, що і колектив теж долучився до важливої справи: “Власними силами провели демонтаж. Хороша працювала тут бригада будівельників. Задоволені їх професійним підходом. Все ми робили з душею, аби пацієнтам було у нас було затишно, по-домашньому комфортно і це сприяло їх швидшому одужанню”.
Головний лікар Олег Самчук проанонсував, що наступною урочистою подією у закладі стане відкриття кабінету МРТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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