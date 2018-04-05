ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.



Так, середня зарплата на ПрАТ«Волиньхолдінг» становить 9 582 гривень.



Працівники ТОВ «Кромбергенд Шуберт Україна ЛУ» у середньому заробляють 14 208 гривень, ПрАТ «СКФ Україна» - 14 500 гривень, ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» - 14 700 гривень.



Найбільшу ж суму отримують працівники СП ТОВ «Модерн Експо» - 18 204 гривні.



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