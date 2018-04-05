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ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати

ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Розповіли, які підприємства Волині пропонують своїм працівникам середню зарплату від 9,5 тисячі до 18 тисяч гривень.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у відділі інформаційної роботи Волинського обласного центру зайнятості.

Так, середня зарплата на ПрАТ«Волиньхолдінг» становить 9 582 гривень.

Працівники ТОВ «Кромбергенд Шуберт Україна ЛУ» у середньому заробляють 14 208 гривень, ПрАТ «СКФ Україна» - 14 500 гривень, ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» - 14 700 гривень.

Найбільшу ж суму отримують працівники СП ТОВ «Модерн Експо» - 18 204 гривні.

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Теги: гроші, зарплати, Волинь, вибір редактора
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