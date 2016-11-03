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Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель

Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель
На автодорозі Луцьк-Ковель поблизу села Свидники Ковельського району зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.

Інформаційному агентству ВолиньPost свідок аварії надав відео з місця події.

Він розповів також, що поліція і пожежники, на його думку, дуже довго їхали. І зауважив, що у поліцейських не було жодного вогнегасника, а люди, які були там на місці трагедії, гуртом допомагали постраждалим.

На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію.

Нагадаємо, що кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.

На місці події працювала поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.





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Теги: відео, свідок, аварія, Луцьк, Ковель
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