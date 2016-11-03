Очевидець поділився відео жахливої аварії на трасі Луцьк-Ковель





Інформаційному агентству ВолиньPost свідок аварії надав відео з місця події.



Він розповів також, що поліція і пожежники, на його думку, дуже довго їхали. І зауважив, що у поліцейських не було жодного вогнегасника, а люди, які були там на місці трагедії, гуртом допомагали постраждалим.



На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію.



Нагадаємо, що кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.



На місці події працювала поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі Луцьк-Ковель поблизу села Свидники Ковельського району зіткнулися мікроавтобус Volkswagen та легковик КIA.свідок аварії надав відео з місця події.Він розповів також, що поліція і пожежники, на його думку, дуже довго їхали. І зауважив, що у поліцейських не було жодного вогнегасника, а люди, які були там на місці трагедії, гуртом допомагали постраждалим.На жаль, водій легковика 35-річний житель міста Коломия, загинув на місці ДТП, а 32-річну пасажирку госпіталізували в реанімацію.Нагадаємо, що кермом Volkswagen T4 перебував 61-річний житель міста Ковель. Його госпіталізували в травматологію медоб’єднання. Пасажира мікроавтобуса, 56-річного жителя Ковельського району, після надання медичної допомоги не госпіталізували.На місці події працювала поліція, яка з'ясовує усі деталі інциденту.

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