На Волині релігійна громада УПЦ (МП) заявила про перехід до ПЦУ, попри незгоду священика

Прихожани храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мизове Старовижівського району вирішили перейти у підпорядкування Православної церкви України.Про це розповів місцевий житель Іван Шух.За інформацією Івана Шуха, сьогодні, 12 січня, в селі Мизове відбулись сходи прихожан храму Різдва Пресвятої Богородиці з приводу переходу з підпорядкування УПЦ (МП) до складу Православної Церкви України.За його словами, за декілька днів перед тим були зібрані підписи жителів села на підтримку цього рішення."На зібранні був присутній очільник Старовижівської об"єднаної громади Семенюк В.І. і настоятель місцевого храму Мацелік А.", - розповів Іван Шух.Він додав, що з 52 присутніх 37 - за, 1 (священник) проти, 1 утримався. Інші ж не брали участь у голосуванні."Отже громада с. Мизове зробила свій вибір на користь Православної Церкви України, на жаль без місцевого настоятеля. Громади Старовижівщини долучайтесь", - висловився Іван Шух.