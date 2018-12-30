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На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла

На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
Громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.

Про це повідомив голова Маневицької райдержадміністрації Андрій Линдюк.

Нагадаємо, що прихожани церкви з сіл Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Приблизно 90% селян підписалося за таку ініціативу.

Тоді на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді».

Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму, він заявив, що збори, на яких громада вирішила перейти до новоствореної Православної церкви України, відбулися нелегітимно і їх будуть оскаржувати у суді.

Андрій Линдюк зазначає, що у неділю, 13 січня, до храму приїхав єпископ Луцький та Волинський УПЦ (МП) Нафанаїл з іншими священиками, аби показати, що ніякого переходу не відбулося. Проте громада вирішила не пускати представників московського патріархату до церкви.

«Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну Церкву України приїхав єпископ Луцький та Волинський РПЦ Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась! Шаную усі конфесії, які є на території району. І буду в межах Законів України всім забезпечувати додержання прав і свобод. Але якщо церква має свій центр управління в Москві, зокрема в Кремлі, то це потрібно прямо говорити людям і хто бажає служити чи молитись саме в такій Церкві, їм ніхто не буде перешкоджати», – зазначив Андрій Линдюк.


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Теги: Церква, ПЦУ, громада
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