На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла





Про це Андрій Линдюк.



Нагадаємо, що прихожани церкви з сіл Красноволя та Погулянка



Тоді на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та



Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму, він заявив, що збори, на яких громада вирішила перейти до новоствореної Православної церкви України, відбулися нелегітимно і їх будуть



Андрій Линдюк зазначає, що у неділю, 13 січня, до храму приїхав єпископ Луцький та Волинський УПЦ (МП) Нафанаїл з іншими священиками, аби показати, що ніякого переходу не відбулося. Проте громада вирішила не пускати представників московського патріархату до церкви.



«Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну Церкву України приїхав єпископ Луцький та Волинський РПЦ Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась! Шаную усі конфесії, які є на території району. І буду в межах Законів України всім забезпечувати додержання прав і свобод. Але якщо церква має свій центр управління в Москві, зокрема в Кремлі, то це потрібно прямо говорити людям і хто бажає служити чи молитись саме в такій Церкві, їм ніхто не буде перешкоджати», – зазначив Андрій Линдюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму, що віднедавна перейшов до ПЦУ.Про це повідомив голова Маневицької райдержадміністраціїНагадаємо, що прихожани церкви з сіл Красноволя та Погулянка зібрали підписи щодо переходу до Православної церкви України. Приблизно 90% селян підписалося за таку ініціативу.Тоді на збори приїхали священики УПЦ МП з сусідніх сіл та переконували прихожан не переходити до ПЦУ, оскільки вважають перехід незаконним, а також обіцяли громаді «зустріч у суді».Проти переходу виступив і настоятель місцевого храму, він заявив, що збори, на яких громада вирішила перейти до новоствореної Православної церкви України, відбулися нелегітимно і їх будуть оскаржувати у суді Андрій Линдюк зазначає, що у неділю, 13 січня, до храму приїхав єпископ Луцький та Волинський УПЦ (МП) Нафанаїл з іншими священиками, аби показати, що ніякого переходу не відбулося. Проте громада вирішила не пускати представників московського патріархату до церкви.«Сьогодні у село Красноволя, громада якого провела процедуру переходу в Православну Церкву України приїхав єпископ Луцький та Волинський РПЦ Нафанаїл з іншими священиками, я так розумію, щоб показати, що ніякого переходу нема. Але їх у храм місцеві жителі не допустили. Отже, остання спроба залишити громаду в Російській православній церкві не вдалась! Шаную усі конфесії, які є на території району. І буду в межах Законів України всім забезпечувати додержання прав і свобод. Але якщо церква має свій центр управління в Москві, зокрема в Кремлі, то це потрібно прямо говорити людям і хто бажає служити чи молитись саме в такій Церкві, їм ніхто не буде перешкоджати», – зазначив Андрій Линдюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію