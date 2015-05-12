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На Волині злодії винесли з церкви старовинні ікони

На Волині злодії винесли з церкви старовинні ікони
У селі Смолява Горохівського району обікрали церкву, злодії викрали старовинні ікони, яким понад 200 років.

Про це повідомляє Район.Горохів з посиланням на місцевих мешканців.

Сліди зламу і зникнення цінних ікон виявили вранці 13 січня, коли відкривали храм на службу. У церкву викликали поліцію, проводять слідчі дії.

Довідково:

Дерев'яна церква у Смоляві зведена замість попередньої у 1783 році. Щоб церква стала подібною до інших в єпархіяльному стилі, до класичної тризрубної конструкції у 1877 році добудували дзвіницю. Пам'ятка архітектури місцевого значення. В користуванні громади УПЦ Московського патріархату. Розташована на березі річки південної околиці села, в оточенні дерев, віддалено від забудови, недалеко на північ від цвинтаря. Складається з трьох зрубів (нава трохи ширша), до вівтаря з півночі прибудована ризниця. Низький світловий восьмерик нави вкритий банею, яку вінчає ліхтар з маківкою. Квадратова в плані триярусна дерев'яна дзвіниця прибудована до західного фасаду бабинця.





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Теги: церква, злодії
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