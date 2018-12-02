Порошенко таки приїде на Волинь





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з джерел у Волинській обласній державній адміністрації.



За попередньо інформацією, ймовірна дата візиту – 15 січня.



Нагадаємо, що Президент мав відвідати Волинську область ще 11 січня, але його візит перенесли.



До слова, Петро Порошенко з робочим візитом 10 січня









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