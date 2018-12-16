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У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО

У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися SKODA і ВАЗ.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Аварія трапилася близько 20:30 неподалік «ЕНКО». У одній із машин була дитина. Машини зазнали механічних ушкоджень.

На місці автопригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюються.
У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО

У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО

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Теги: машина, аварія, дитина
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