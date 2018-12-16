У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 21:39
У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися SKODA і ВАЗ.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 20:30 неподалік «ЕНКО». У одній із машин була дитина. Машини зазнали механічних ушкоджень.
На місці автопригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюються.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Аварія трапилася близько 20:30 неподалік «ЕНКО». У одній із машин була дитина. Машини зазнали механічних ушкоджень.
На місці автопригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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