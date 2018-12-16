У Луцьку зіткнулися SKODA і ВАЗ. ФОТО





Про це



Аварія трапилася близько 20:30 неподалік «ЕНКО». У одній із машин була дитина. Машини зазнали механічних ушкоджень.



На місці автопригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Рівненській зіткнулися SKODA і ВАЗ.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Аварія трапилася близько 20:30 неподалік «ЕНКО». У одній із машин була дитина. Машини зазнали механічних ушкоджень.На місці автопригоди працюють патрульні. Причини ДТП встановлюються.

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