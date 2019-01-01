Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ
Сьогодні, 13:53
У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці відбулось богослужіння за участю Петра Порошенка.
Нагадаємо, що служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.
Богослужіння очолив патріарх Філарет. На службі були присутні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.
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Протягом усього богослужіння лучани могли на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.
Подаємо текст промови патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета:
"На початку мало хто вірив, що ми отримаємо Томос. Але ми вірили, що так буде, бо стали на вірний шлях, який благословив Бог. Бог благословив бути Україні незалежною державою і там має бути незалежна церква. Ми вірили в це і досягли. Тепер ми дякуємо Богові, що він благословив нашу незалежність. Бог невидимий, але діє видимо. Він створив умови для того, щоб Вселенський патріарх зважився на цей мужній крок всупереч Москві надати нам Томос. Багато він витерпів, але Бог дав йому не зійти з цього шляху. Але не менше доля отримання Томосу зробив Петро Олексійович Порошенко. Багато було моментів, коли ми заходили в глухий кут, але завдяки мудрості Президента ми вийшли з цієї кризи. Особливо це відчувалося під час Собору у Софії. Дорогі браття і сестри, якби не було Київського патріархату, якби він не виріс до такої великої церкви, коли він виріс з гірчичного зерна виріс у велике дерево, яке покрило всю Україну, не було б ніякого Томосу, бо не було б кого йому давати. Сьогодні ми маємо об'єднану церкву. Цей факт увійде в історію церкви, як перемога правди над неправдою. Ми обрали предстоятелем Епіфінія, він молодий, але перспективний, ми маємо його поважати і шанувати. Сьогодні ми маємо статус метрополії, але наша мета — досягнути патріархату. І ми досягнемо цього. Чим швидше ми об‘єднаємо православ'я в одну церкву, тим швидше отримаємо митрополію. А поки ми маємо дякувати патріарху Варфоломію, Петру Порошенку та всьому народові. Ми обов'язково об'єднаємось, іншого шляху в українців нема. Сьогодні на Сході йде війна. Деякі брати не хочуть об’єднуватися з нами і сподівається на силу Москви. Але Москва втратить свою силу і перемога буде наша.
Ми не одні. З нами і Європа, і Америка. Але головне - з нами Бог. В чому Бог з нами, а не з ними? Бо ми країна миролюбива. Згадайте історію: Україна ніколи не завойовувала чужі території. Україна одна віддала свою ядерну зброю. Про що це свідчить? Це свідчить про миролюбивість. Ми хочемо миру, але за свою свободу ми життя віддамо. Наші кращі сини і доньки на Сході віддають своє життя, найдорожче, що у них є. Бо люблять свою землю, Бога, правду. Бог там, де любов, а де неправда Бога не шукайте. Той, хто ходить кривими дорогами приречений на поразку. Тому ми будемо сподіватися, що отримаємо перемогу, об'єднаємось і отримаємо патріархат".
Служба транслювалася на великому екрані, який розташований на території собору.
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Нагадаємо, що служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.
Богослужіння очолив патріарх Філарет. На службі були присутні митрополит Луцький і Волинський Михаїл, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Президент з лучанами моляться за Україну. ОНОВЛЮЄТЬСЯ. ФОТО. ВІДЕО
Протягом усього богослужіння лучани могли на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.
Подаємо текст промови патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета:
"На початку мало хто вірив, що ми отримаємо Томос. Але ми вірили, що так буде, бо стали на вірний шлях, який благословив Бог. Бог благословив бути Україні незалежною державою і там має бути незалежна церква. Ми вірили в це і досягли. Тепер ми дякуємо Богові, що він благословив нашу незалежність. Бог невидимий, але діє видимо. Він створив умови для того, щоб Вселенський патріарх зважився на цей мужній крок всупереч Москві надати нам Томос. Багато він витерпів, але Бог дав йому не зійти з цього шляху. Але не менше доля отримання Томосу зробив Петро Олексійович Порошенко. Багато було моментів, коли ми заходили в глухий кут, але завдяки мудрості Президента ми вийшли з цієї кризи. Особливо це відчувалося під час Собору у Софії. Дорогі браття і сестри, якби не було Київського патріархату, якби він не виріс до такої великої церкви, коли він виріс з гірчичного зерна виріс у велике дерево, яке покрило всю Україну, не було б ніякого Томосу, бо не було б кого йому давати. Сьогодні ми маємо об'єднану церкву. Цей факт увійде в історію церкви, як перемога правди над неправдою. Ми обрали предстоятелем Епіфінія, він молодий, але перспективний, ми маємо його поважати і шанувати. Сьогодні ми маємо статус метрополії, але наша мета — досягнути патріархату. І ми досягнемо цього. Чим швидше ми об‘єднаємо православ'я в одну церкву, тим швидше отримаємо митрополію. А поки ми маємо дякувати патріарху Варфоломію, Петру Порошенку та всьому народові. Ми обов'язково об'єднаємось, іншого шляху в українців нема. Сьогодні на Сході йде війна. Деякі брати не хочуть об’єднуватися з нами і сподівається на силу Москви. Але Москва втратить свою силу і перемога буде наша.
Ми не одні. З нами і Європа, і Америка. Але головне - з нами Бог. В чому Бог з нами, а не з ними? Бо ми країна миролюбива. Згадайте історію: Україна ніколи не завойовувала чужі території. Україна одна віддала свою ядерну зброю. Про що це свідчить? Це свідчить про миролюбивість. Ми хочемо миру, але за свою свободу ми життя віддамо. Наші кращі сини і доньки на Сході віддають своє життя, найдорожче, що у них є. Бо люблять свою землю, Бога, правду. Бог там, де любов, а де неправда Бога не шукайте. Той, хто ходить кривими дорогами приречений на поразку. Тому ми будемо сподіватися, що отримаємо перемогу, об'єднаємось і отримаємо патріархат".
Служба транслювалася на великому екрані, який розташований на території собору.
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Коментарі 1
"Але не менше для отримання Томосу зробив Петро Олексійович Порошенко", оце так підлизав батюшка, зрівняв пороха з богом... Шо в цій країні робиться.....
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