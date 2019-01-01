Томос і близький кінець впливу Москви: промова Філарета у Луцьку. ТЕКСТ

У Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці відбулось богослужіння за участюНагадаємо, що служба розпочалася після 12 години у вівторок, 15 січня.Богослужіння очолив патріарх. На службі були присутні митрополит Луцький і Волинський, військові капелани, волинське духовенство та жителі міста.Протягом усього богослужіння лучани могли на власні очі побачити патріарший і синодальний Томос, який розмістили для всезагального огляду у соборі.Подаємо текст промови патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета:Служба транслювалася на великому екрані, який розташований на території собору.