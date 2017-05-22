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Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО

Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
У місто Ківерці з візитом приїхав Президент України Петро Порошенко.

Зустріч з Гарантом відбувається у місцевому будинку культури сьогодні, 15 січня.

Нагадаємо, що у Луцьку в кафедральному соборі Святої Трійці відбулось богослужіння за участю Президента і патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета.

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Після Луцька Порошенко поїхав у місто Ківерці. Аби побачити Президента, перед будинком культури міста зібрались сотні волинян, які охоче фотографувалися з Петром Порошенком.

Серед присутніх на зустрічі з Гарантом – голова Волинської ОДА Олександр Савченко і голова Ківерцівської РДА Валерій Ткачук.

Станом на 14:50 Президент увійшов до приміщення, де зустріч розпочали з урочистого виконання Гімну України.
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО
Оплески і вигуки «Вітаємо!»: у Ківерцях зустріли Порошенка. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Президент, Ківерці, Петро Порошенко
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