Про що у Луцьку говорив Петро Порошенко

Петро Порошенко розповів лучанам, яке значення має отримання Томосу для держави та кожного українського вірянина.



Виступав Президент у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у вівторок, 15 січня.



Нагадаємо, що Петро Порошенко



Після богослужіння Президент привітав присутніх з різдвяними святами та зазначив, що цьогоріч свято стало для українців особливо світлим та радісним, оскільки вони отримали свою православну церкву.



«Велика честь і велика приємність бути сьогодні у цьому храмі у ці різдвяні свята і подивитися на ваші обличчя – всі вони радісні. І радісні не лише тому, що Спаситель прийшов, а тому, що Господь дарував нам те, за що молилися не лише ми, а покоління українців. 333 роки українська церква була під московський ярмом. І Божою волею і Божим благословенням зараз це ярмо з українського народу, українського православ’я, української церкви – знято. І про це засвідчує цей історичний документ, який сьогодні і зараз благословенням предстоятеля нашої церкви блаженнішого митрополита Епіфанія перебуває у Луцьку.



Для чого? Аби усі мали можливість підійти, наблизитися і зрадіти. Зрадіти появі об’єднаної нашої Української автокефальної помісної православної церкви. В світі зараз є 15 помісних церков, як 15 зірок. І серед цих зірок дуже яскрава зірка нашої церкви. Церкви, яка канонічна, церкви, яка визнається світовим православ’ям, включно з його Всесвятістю Вселенським патріархом і Святійшим Вселенським православним собором», – розповів Петро Порошенко.



Також він зауважив, що українці дуже довго боролися за те, щоб церква стала незалежною. Та пригадав, як 9 місяців тому він з патріархом Філаретом та ієрархами Української православної церкви Київського патріархату зібралися, аби обговорити це питання. Тоді всі всі ієрархи УПЦ (КП) заявили, що готові звернутися до його Всесвятості Вселенського патріарха з молитвою і проханням надати українській церкві Томос про автокефалію. Про те ж саме заявили ієрархи Української автокефальної православної церкви.



Звернення Президента до Вселенського патріарха підтримали також депутати Верховної ради України.



«Кожен день відбувалися ті чи інші події. Частина з вас була 28 липня на хресній ході в Києві на чолі з ієрархами і його Святістю. І було сонце на небі, і всі були радісні, і була спільна молитва сотень тисяч вірян за те, щоб Господь послав нам автокефальну церкву. І були подячні молитви на площі Софії, коли Святійший Синод прийняв рішення. І був собор 15 грудня, Об’єднавчий Собор, який створив православну церкву»,- пригадав минулі події Президент.



Також Глава держави



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Окрім того, Петро Порошенко подякував усім предстоятелям українських церков, патріарху Філарету та усім ієрархам, які підтримували його ініціативу та молилися за отримання історичного документа.



«Я дякую всім священикам, всім вірянам. Я хочу подякувати всім вам, бо ви не є свідками процесу створення нашої церкви, ви є учасниками її створення. Бо без вашої молитви цього могло б і не статися. Тоді на площі святої Софії, 40 тисяч людей 11 годин на морозі молилися, аби Господь нас благословив», – зауважив Петро Олексійович.



Також він зауважив, що Томос зараз є для України документом, який рівнозначний декларації про державний суверенітет. Та запевнив, що незважаючи на це, кожен вірянин зможе ходити у ту церкву, в яку вважатиме за потрібне. Всі, хто прийме рішення залишитися у церкві, яка зберігає єдність з російською, почуватимуть себе у безпеці.

Разом з тим, гарантував захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатися до нової церкви.



Нагадаємо, що на Волині про перехід до Православної церкви України (ПЦУ)



На завершення Президент зауважив, що зараз Україна тільки знаходиться у процесі створення української церкви і попереду в українців - багато роботи:



«Щоб українець, який заходить до храму Божого не питав, який це патріархат. І щоб ніхто не мав права указующим перстом закривати двері храму перед українцем, який іде до Бога. Саме в цьому наша головна перемога і саме тому так непокоїться Москва. Дякую кожному з вас, слава Господу Богу нашому Ісусу Христу і слава Україні».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українирозповів лучанам, яке значення має отримання Томосу для держави та кожного українського вірянина.Виступав Президент у Свято-Троїцькому кафедральному соборі у вівторок, 15 січня.Нагадаємо, що Петро Порошенко приїхав з візитом до Луцька. Разом з лучанами він помолився за Україну. Також у соборі розмістили документ – Томос про надання автокефального церковного устрою Православній церкві України.Після богослужіння Президент привітав присутніх з різдвяними святами та зазначив, що цьогоріч свято стало для українців особливо світлим та радісним, оскільки вони отримали свою православну церкву.«Велика честь і велика приємність бути сьогодні у цьому храмі у ці різдвяні свята і подивитися на ваші обличчя – всі вони радісні. І радісні не лише тому, що Спаситель прийшов, а тому, що Господь дарував нам те, за що молилися не лише ми, а покоління українців. 333 роки українська церква була під московський ярмом. І Божою волею і Божим благословенням зараз це ярмо з українського народу, українського православ’я, української церкви – знято. І про це засвідчує цей історичний документ, який сьогодні і зараз благословенням предстоятеля нашої церкви блаженнішого митрополита Епіфанія перебуває у Луцьку.Для чого? Аби усі мали можливість підійти, наблизитися і зрадіти. Зрадіти появі об’єднаної нашої Української автокефальної помісної православної церкви. В світі зараз є 15 помісних церков, як 15 зірок. І серед цих зірок дуже яскрава зірка нашої церкви. Церкви, яка канонічна, церкви, яка визнається світовим православ’ям, включно з його Всесвятістю Вселенським патріархом і Святійшим Вселенським православним собором», – розповів Петро Порошенко.Також він зауважив, що українці дуже довго боролися за те, щоб церква стала незалежною. Та пригадав, як 9 місяців тому він з патріархом Філаретом та ієрархами Української православної церкви Київського патріархату зібралися, аби обговорити це питання. Тоді всі всі ієрархи УПЦ (КП) заявили, що готові звернутися до його Всесвятості Вселенського патріарха з молитвою і проханням надати українській церкві Томос про автокефалію. Про те ж саме заявили ієрархи Української автокефальної православної церкви.Звернення Президента до Вселенського патріарха підтримали також депутати Верховної ради України.«Кожен день відбувалися ті чи інші події. Частина з вас була 28 липня на хресній ході в Києві на чолі з ієрархами і його Святістю. І було сонце на небі, і всі були радісні, і була спільна молитва сотень тисяч вірян за те, щоб Господь послав нам автокефальну церкву. І були подячні молитви на площі Софії, коли Святійший Синод прийняв рішення. І був собор 15 грудня, Об’єднавчий Собор, який створив православну церкву»,- пригадав минулі події Президент.Також Глава держави подякував митрополиту Луцькому та Волинському Михаїлу за його визначну роль під час Собору та за його мужнє рішення, яке сприяло створенню церкви.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Митрополит Михаїл розповів про шантаж Філарета на Об'єднавчому соборі Окрім того, Петро Порошенко подякував усім предстоятелям українських церков, патріарху Філарету та усім ієрархам, які підтримували його ініціативу та молилися за отримання історичного документа.«Я дякую всім священикам, всім вірянам. Я хочу подякувати всім вам, бо ви не є свідками процесу створення нашої церкви, ви є учасниками її створення. Бо без вашої молитви цього могло б і не статися. Тоді на площі святої Софії, 40 тисяч людей 11 годин на морозі молилися, аби Господь нас благословив», – зауважив Петро Олексійович.Також він зауважив, що Томос зараз є для України документом, який рівнозначний декларації про державний суверенітет. Та запевнив, що незважаючи на це, кожен вірянин зможе ходити у ту церкву, в яку вважатиме за потрібне. Всі, хто прийме рішення залишитися у церкві, яка зберігає єдність з російською, почуватимуть себе у безпеці.Разом з тим, гарантував захист кожній парафії, яка прийме рішення приєднатися до нової церкви.Нагадаємо, що на Волині про перехід до Православної церкви України (ПЦУ) заявили вісім парафій Української православної церкви Московського патріархату.На завершення Президент зауважив, що зараз Україна тільки знаходиться у процесі створення української церкви і попереду в українців - багато роботи:«Щоб українець, який заходить до храму Божого не питав, який це патріархат. І щоб ніхто не мав права указующим перстом закривати двері храму перед українцем, який іде до Бога. Саме в цьому наша головна перемога і саме тому так непокоїться Москва. Дякую кожному з вас, слава Господу Богу нашому Ісусу Христу і слава Україні».

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