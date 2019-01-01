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Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк

Інформація про захоплення священиком УПЦ (МП) голови та секретаря громади на Волині – фейк
Спростували інформацію про те, що у селі Брониця Камінь-Каширського району невідомі разом зі священиком УПЦ (МП) захопили голову та секретаря сільської ради та заблокували їх у будівлі.

Про те, що це фейк, написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Волинської облдержадміністрації Денис П'ятигорець.

"Ніхто нічого не захоплював. Батюшка УПЦ (МП) просто хотів ознайомитись зі списками прихожан, які прийняли рішення перейти до ПЦУ.

При цьому батюшка та його прихильники не чинили ніяких насильницьких дій і домовились з головою сільради, що списки для ознайомлення їм нададуть завтра. Батюшка не висловлював намірів опиратися волі більшості громади. Він лише хотів підтвердження того факту, що більшість представників церковної громади (а саме 750 з 900) вирішили перейти до ПЦУ", - написав посадовець.

Він закликав ЗМІ ретельніше перевіряти інформацію. Особливо ту, яка може підбурювати до релігійної ворожнечі.

Нагадаємо, надвечір 15 січня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито у селі Брониця невідомі разом зі священиком УПЦ (МП) захопили голову та секретаря сільської ради та заблокували їх у будівлі. Таким чином вони нібито вимагали списки тих, хто проголосував за приєднання до ПЦУ.

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Теги: фейк, Брониця, церква, Волинь
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Коментарі 1
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Знаєте що не треба виправдовувати цього батюшку. Одне питання навіщо йому той список?
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