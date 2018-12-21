Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала

Прикордонники Луцького загону виявили невідомого, який знаходився у лісі біля кордону.Побачивши прикордонний наряд, який наближався до нього, 15 січня чоловік намагався втекти, - повідомили у Держприкордонслужбі.Однак під час проведення пошукових заходів з використанням службового собаки порушника військовослужбовці затримали та доставили до прикордонного підрозділу.Прикордонники у горе-мисливця, жителя Ратнівського району Волинської області, вилучили мисливську гвинтівку «ІЖ-18», на яку він не мав дозвільних документів.Крім того, за порушення прикордонного режиму, правил зберігання, носіння зброї та злісну непокору законному розпорядженню прикордонному наряду на затриманого склали процесуальні документи.