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Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала

Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала
Прикордонники Луцького загону виявили невідомого, який знаходився у лісі біля кордону.

Побачивши прикордонний наряд, який наближався до нього, 15 січня чоловік намагався втекти, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Однак під час проведення пошукових заходів з використанням службового собаки порушника військовослужбовці затримали та доставили до прикордонного підрозділу.

Прикордонники у горе-мисливця, жителя Ратнівського району Волинської області, вилучили мисливську гвинтівку «ІЖ-18», на яку він не мав дозвільних документів.

Крім того, за порушення прикордонного режиму, правил зберігання, носіння зброї та злісну непокору законному розпорядженню прикордонному наряду на затриманого склали процесуальні документи.

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Теги: кордон, порушення
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