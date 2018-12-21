Біля кордону на Волині затримали озброєного мисливця-нелегала
Сьогодні, 11:28
Прикордонники Луцького загону виявили невідомого, який знаходився у лісі біля кордону.
Побачивши прикордонний наряд, який наближався до нього, 15 січня чоловік намагався втекти, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Однак під час проведення пошукових заходів з використанням службового собаки порушника військовослужбовці затримали та доставили до прикордонного підрозділу.
Прикордонники у горе-мисливця, жителя Ратнівського району Волинської області, вилучили мисливську гвинтівку «ІЖ-18», на яку він не мав дозвільних документів.
Крім того, за порушення прикордонного режиму, правил зберігання, носіння зброї та злісну непокору законному розпорядженню прикордонному наряду на затриманого склали процесуальні документи.
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Побачивши прикордонний наряд, який наближався до нього, 15 січня чоловік намагався втекти, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Однак під час проведення пошукових заходів з використанням службового собаки порушника військовослужбовці затримали та доставили до прикордонного підрозділу.
Прикордонники у горе-мисливця, жителя Ратнівського району Волинської області, вилучили мисливську гвинтівку «ІЖ-18», на яку він не мав дозвільних документів.
Крім того, за порушення прикордонного режиму, правил зберігання, носіння зброї та злісну непокору законному розпорядженню прикордонному наряду на затриманого склали процесуальні документи.
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